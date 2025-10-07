Πηγές της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ για το κοινό αίτημα απόσυρσης του ν/σ του υπ. Εργασίας - Real.gr

Quantcast
Πηγές της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ για το κοινό αίτημα απόσυρσης του ν/σ του υπ. Εργασίας
Πηγές της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ για το κοινό αίτημα απόσυρσης του ν/σ του υπ. Εργασίας

12:19, 07/10/2025
Πηγές της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ για το κοινό αίτημα απόσυρσης του ν/σ του υπ. Εργασίας

Πηγές από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται στην κοινή απαίτηση κομμάτων της αντιπολίτευσης για την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας.

«Ενώνουμε δυνάμεις για να αποσυρθεί το αντεργατικό έκτρωμα Μητσοτάκη – Κεραμέως», αναφέρουν οι πηγές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν ότι κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας απαίτησαν να «αποσυρθεί άμεσα το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επιβάλει τη 13ωρη εργασία».

«Υλοποιήθηκε στην πράξη η χθεσινή πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, για ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας ενάντια στο νομοθέτημα που επιβάλλει και κανονικοποιεί τον εργασιακό μεσαίωνα στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για κοινή δράση, στεκόμενος πάντα στο πλευρό των εργαζομένων, απαντώντας στις ανάγκες της κοινωνίας. Όλοι θα κριθούμε από τους πολίτες για το πώς θα ανταποκριθούμε στο αίτημα της κοινωνίας να υπάρχει ενωτική λύση απέναντι στο αδιέξοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

