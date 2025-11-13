Πηγές του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση των παράνομων μεταναστών και επιταχύνει τη διαδικασία - Real.gr

Quantcast
Πηγές του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση των παράνομων μεταναστών και επιταχύνει τη διαδικασία
Πηγές του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση των παράνομων μεταναστών και επιταχύνει τη διαδικασία

13:34, 13/11/2025
Πηγές του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση των παράνομων μεταναστών και επιταχύνει τη διαδικασία

Στον απόηχο των γεγονότων στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών, πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρουν ότι σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίστηκε για την παράνομη μετανάστευση, «στους μη έχοντες προσφυγικό προφίλ, η διαδικασία απλή: τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση. Έως τότε καθεστώς κράτησης. Αυτή είναι η καθημερινότητά τους και τώρα που την αντιλαμβάνονται αντιδρούν. Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση τους και επιταχύνει τη διαδικασία. Καμία ανοχή στη λαθρομετανάστευση. Στη Σιντική εφαρμόζεται το μοντέλο και όσοι κρατούνται είναι από Αίγυπτο, από Μπαγκλαντές και λίγοι από Πακιστάν».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης ότι η εξέγερση συνδέεται με την ενημέρωσή τους ότι απορρίπτεται το άσυλο και θα μείνουν κρατούμενοι έως την απέλασή τους και ότι το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του war room παρακολουθεί 24/7 τις δομές και ενημερώνει ανά πάσα στιγμή την αστυνομία.

