Πλεύρης: Ανακλήθηκε το καθεστώς ασύλου σε Παλαιστίνιο - Πανηγύριζε για τη σφαγή της Χαμάς - Real.gr

Η Υπηρεσία Ασύλου προχώρησε στην ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας Παλαιστίνιου, καθώς, όπως αναφέρει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προέκυψε ότι «συμμετείχε σε πανηγυρισμούς κατά τη σφαγή της Χαμάς» και από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν «είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια».

Η ανάρτηση του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου:

«Η υπηρεσία ασύλου ανακάλεσε καθεστώς προστασίας Παλαιστίνιου που προκύπτει ότι συμμετείχε σε πανηγυρισμούς κατά τη σφαγή της Χαμάς και απο τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Από τον Ιούλιο υπάρχει πάγια εντολή μου επανεξέτασης όλων των περιπτώσεων ασύλου με βάση νέα στοιχεία που συλλέγουμε και ειδικά όπου υπάρχουν τεκμήρια που δικαιολογούν την άρση όπως πχ συλλήψεις, παράνομες συμπεριφορές. Το καθεστώς προστασίας δεν είναι μόνιμο και η επανεξέταση του ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι αναγκαία. Δεν θα δεχθούμε κανέναν οπαδό της Χαμάς ή άτομο που παρανομεί να προστατεύεται»