Πλεύρης εναντίον Ράμμου για τη Banda Entopica: Τόνοι αίματος χύθηκαν για να απελευθερωθούμε από Τούρκους, Βούλγαρους και Σλάβους - Real.gr

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία σχολιάζει εμμέσως πλην σαφώς το περιστατικό της διακοπής της συναυλίας της Banda Entopica στη Φλώρινα, στηλιτεύοντας παράλληλα τη στάση του Χρήστου Ράμμου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:

«Διαβάζω ότι ο κ. Ράμμος πρώην διορισμένος πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής αναφέρεται ότι έχουν χυθεί τόνοι μελάνι στο Σύνταγμα, στις διεθνείς συνθήκες και στην νομολογία του ΕΔΔΑ. Πράγματι ισχύει. Ομως έχουν χυθεί και τόνοι αίματος για να απελευθερωθούμε από Τούρκους, Βούλγαρους και Σλάβους για να είμαστε ελεύθεροι στη Μακεδονία μας. Και αυτό το αίμα ζυγίζει περισσότερο από το μελάνι. Τόσο απλά».

