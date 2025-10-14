Πλεύρης: Έρχεται αυστηροποίηση του πλαισίου για τις ΜΚΟ - Αναλυτικά τα ποσά που έλαβαν  - Real.gr

Απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού ο κ. Πλεύρης αφού παρέθεσε όλα τα ποσά που δίνονται σε ΜΚΟ για την προγραμματικη περίοδο 2021-2027 επεσήμανε ότι συνολικά, ότι η δράση των ΜΚΟ στον τομέα της μετανάστευσης, της διεθνούς προστασίας και της κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα διέπεται από αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, υπόκειται σε πολυεπίπεδο έλεγχο και συντονίζεται με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, με στόχο τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. “Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζεται ότι το θεσμικό αυτό πλαίσιο βρίσκεται σε διαδικασία περαιτέρω αυστηριοποίησης με εντατικοποίηση των διαχειριστικών ελέγχων” τονίζει χαρακτηριστικά.
Συνολικά οι ΜΚΟ φέρονται από τα προγράμματα ΤΑΜΕΥ να έχουν λάβει αθροιστικά ποσά που ξεπερνούν τα 175 εκατομμύρια ευρώ.