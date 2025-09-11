Quantcast
Πλεύρης: «Μόλις 75 αφίξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη στην Κρήτη» - Real.gr
real player

Πλεύρης: «Μόλις 75 αφίξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη στην Κρήτη»

14:30, 11/09/2025
Πλεύρης: «Μόλις 75 αφίξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη στην Κρήτη»

«Μόνο 75 αφίξεις καταγράφηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στην Κρήτη», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον SKAI, σημειώνοντας παράλληλα ότι «πρόκειται για ένα νούμερο απόλυτα διαχειρίσιμο», που αποδεικνύει τον εξορθολογισμό των ροών μετά την εφαρμογή του μέτρου αναστολής ασύλου. Όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός «το μέτρο είναι έκτακτο, όχι ακραίο. Και ακόμη κι αν το χαρακτήριζε κάποιος ακραίο, όταν ένας πρωθυπουργός ή ένας υπουργός βλέπει να έρχονται 1.000 άτομα την ημέρα, πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες».

«Πριν ψηφιστεί η τροπολογία -τον Ιούλιο- για την αναστολή ασύλου, που ισχύει για έναν μήνα ακόμη, σε μία μόνο εβδομάδα είχαμε 2.642 αφίξεις. Ο Ιούλιος έκλεισε με περίπου 3.650, ενώ ο Αύγουστος είχε 689, δηλαδή 80% μείωση», επεσήμανε ο κ. Πλεύρης.

Παράλληλα, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι στην Κρήτη θα υπάρξει κλειστή δομή: «Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη· χρειάζεται διαχείριση με προσωρινούς χώρους σε Ρέθυμνο και Χανιά. Είναι βέβαιο όμως ότι θα υπάρξει δομή στην Κρήτη, όπως στη Λέσβο, τη Σάμο και την Κω». Για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, υπογράμμισε ότι κινούνται στη φιλοσοφία της παράταξης, με μείωση φόρων και ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και των οικογενειών. «Ακόμα και στα υψηλότερα εισοδήματα ο φόρος μειώνεται κατά 5 μονάδες, που είναι σημαντικό», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον νέο νόμο για την παράνομη μετανάστευση που ψηφίστηκε πρόσφατα, ξεκαθάρισε ότι «κάποιος που είναι παράνομα στη χώρα δεν θα κυκλοφορεί στις γειτονιές, αλλά θα βρίσκεται σε διοικητική κράτηση και θα αντιμετωπίζει ποινικό αδίκημα», στέλνοντας σαφές μήνυμα πως «όταν έρχεσαι παράνομα, δεν θα ταλαιπωρείς τους Έλληνες πολίτες, θα είσαι σε κράτηση και θα ακολουθούνται διαδικασίες απέλασης». Τέλος, για τη δολοφονία του Αμερικανού συντηρητικού ακτιβιστή και γνωστού υποστηρικτή του Τραμπ, εξέφρασε συλλυπητήρια και μίλησε για «στοχοποίηση ενός προτύπου Αμερικανού συντηρητικού, δεξιού, χριστιανού», τονίζοντας πως «η τρομοκρατία, από όπου κι αν προέρχεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα».

 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

13:07 11/09
Τροχαίο στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης - Νεκρή 23χρονη

Τροχαίο στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης - Νεκρή 23χρονη

13:05 11/09
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

12:55 11/09
Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις δηλώσεις της Πολωνίας περί drones στον εναέριο χώρο της

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις δηλώσεις της Πολωνίας περί drones στον εναέριο χώρο της

14:20 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Φίλης στον Realfm 97,8: Με την κοινοπραξία με την Chevron έχουμε de facto άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος – Αναγνωρίζει τα θαλάσσια όρια που θέτει η Ελλάδα

Φίλης στον Realfm 97,8: Με την κοινοπραξία με την Chevron έχουμε de facto άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος – Αναγνωρίζει τα θαλάσσια όρια που θέτει η Ελλάδα

13:50 11/09
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέο βίντεο από το σπίτι του – Τι ανακοίνωσε

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέο βίντεο από το σπίτι του – Τι ανακοίνωσε

13:30 11/09
Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

12:15 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved