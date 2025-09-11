Πλεύρης: «Μόλις 75 αφίξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη στην Κρήτη» - Real.gr

«Μόνο 75 αφίξεις καταγράφηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στην Κρήτη», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον SKAI, σημειώνοντας παράλληλα ότι «πρόκειται για ένα νούμερο απόλυτα διαχειρίσιμο», που αποδεικνύει τον εξορθολογισμό των ροών μετά την εφαρμογή του μέτρου αναστολής ασύλου. Όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός «το μέτρο είναι έκτακτο, όχι ακραίο. Και ακόμη κι αν το χαρακτήριζε κάποιος ακραίο, όταν ένας πρωθυπουργός ή ένας υπουργός βλέπει να έρχονται 1.000 άτομα την ημέρα, πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες».

«Πριν ψηφιστεί η τροπολογία -τον Ιούλιο- για την αναστολή ασύλου, που ισχύει για έναν μήνα ακόμη, σε μία μόνο εβδομάδα είχαμε 2.642 αφίξεις. Ο Ιούλιος έκλεισε με περίπου 3.650, ενώ ο Αύγουστος είχε 689, δηλαδή 80% μείωση», επεσήμανε ο κ. Πλεύρης.

Παράλληλα, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι στην Κρήτη θα υπάρξει κλειστή δομή: «Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη· χρειάζεται διαχείριση με προσωρινούς χώρους σε Ρέθυμνο και Χανιά. Είναι βέβαιο όμως ότι θα υπάρξει δομή στην Κρήτη, όπως στη Λέσβο, τη Σάμο και την Κω». Για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, υπογράμμισε ότι κινούνται στη φιλοσοφία της παράταξης, με μείωση φόρων και ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και των οικογενειών. «Ακόμα και στα υψηλότερα εισοδήματα ο φόρος μειώνεται κατά 5 μονάδες, που είναι σημαντικό», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον νέο νόμο για την παράνομη μετανάστευση που ψηφίστηκε πρόσφατα, ξεκαθάρισε ότι «κάποιος που είναι παράνομα στη χώρα δεν θα κυκλοφορεί στις γειτονιές, αλλά θα βρίσκεται σε διοικητική κράτηση και θα αντιμετωπίζει ποινικό αδίκημα», στέλνοντας σαφές μήνυμα πως «όταν έρχεσαι παράνομα, δεν θα ταλαιπωρείς τους Έλληνες πολίτες, θα είσαι σε κράτηση και θα ακολουθούνται διαδικασίες απέλασης». Τέλος, για τη δολοφονία του Αμερικανού συντηρητικού ακτιβιστή και γνωστού υποστηρικτή του Τραμπ, εξέφρασε συλλυπητήρια και μίλησε για «στοχοποίηση ενός προτύπου Αμερικανού συντηρητικού, δεξιού, χριστιανού», τονίζοντας πως «η τρομοκρατία, από όπου κι αν προέρχεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα».