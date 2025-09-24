Πλεύρης για μεταναστευτικό: Το νέο δόγμα πλέον είναι επιστροφή ή φυλάκιση - Real.gr

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», για τις προσφυγικές ροές στη χώρα μας, την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, αλλά και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Το τελευταίο οκτάμηνο, έφτασαν στη χώρα μας, περίπου 28.000 μετανάστες με τους 12-13 χιλιάδες να φτάνουν στην Κρήτη. Είναι πλέον φανερό, ότι ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μεταναστευτικές ροές μειώνονται, ισχύει το αντίθετο με αυτούς που ξεκινάνε από τη Λιβύη», ανέφερε αρχικά ο κ. Πλεύρης.

«Στην Ευρώπη πληθαίνουν οι φωνές που μιλάνε για πιο ενεργή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και μέσα σε αυτές τις φωνές είναι και η δική μου. Το δόγμα πλέον στη χώρα μας για την παράνομη μετανάστευση, είναι “επιστροφή ή φυλάκιση”», υπογράμμισε στη συνέχεια.

«Ενημερώσαμε όσους δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, δηλαδή μετανάστες από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν και το 30% από αυτούς εξέφρασε το ενδιαφέρον για οικειοθελή επιστροφή στις χώρες τους», τόνισε ο Υπουργός.

Αναφερόμενος στην δήλωση Τραμπ, ότι στην Ελλάδα το 54% όσων είναι στις φυλακές είναι αλλοδαποί, είπε ότι «όταν έλεγα τα ίδια κι εγώ με αποκαλούσαν ρατσιστή. Είναι όμως αυτονόητο ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στους μετανάστες, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των Ελλήνων».

Σχετικά με την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν, παρατήρησε ότι, «μας κατηγορούν ότι η πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία είναι ενδοτική. Η ενόχληση όμως της Τουρκίας, από την ενεργή εξωτερική πολιτική που ασκούμε, είναι εμφανής κι αυτό οδήγησε στην ακύρωση του ραντεβού. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά».

Τέλος, σε ότι αφορά την απεργία πείνας στην οποία έχει προχωρήσει ο Πάνος Ρούτσι, ανέφερε ότι, «οτιδήποτε έχει σχέση με την τραγωδία των Τεμπών και τα αιτήματα των οικογενειών των θυμάτων, έχω την άποψη ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Δεν νομίζω όμως ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να γίνεται στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο είναι ένα μνημείο, ένα κενοτάφιο για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα».