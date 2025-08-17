Πλεύρης για μετανάστη που επιτέθηκε σε Εύζωνες: Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές - Real.gr

Με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε σε πρόσφατο επεισόδιο στο Σύνταγμα, όπου ένας μετανάστης επιτέθηκε και έβρισε τους Εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Όπως τόνισε, ο άνδρας αγνόησε τις αρχές και αξίες της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Θάνου Πλεύρη:

«Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής και απορριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές.»

