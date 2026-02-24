Πλεύρης για το ναυάγιο στην Κρήτη: Το πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών ήταν εμπορικό – Αν ήταν του Λιμενικού θα φώναζαν οι ΜΚΟ - Real.gr

Στο πρόσφατο θανατηφόρο ναυάγιο με παράτυπους μετανάστες νότια της Κρήτης αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:

«Το τριήμερο που πέρασε είχαμε δυστυχώς ένα θανατηφόρο δυστύχημα νότια της Κρήτης με νεκρούς μετανάστες. Το πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών, όταν συνέβη το δυστύχημα, ήταν εμπορικό σκάφος. Εάν ήταν σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς και ΜΚΟ για δήθεν έγκλημα του λιμενικού και της ελληνικής πολιτείας. Τωρα ούτε ανακοίνωση. Αυτό ακριβως καταδεικνύει τη στοχοποίηση που υφίστανται όσοι προστατεύουν τα σύνορα της Πατρίδας μας, πράγμα που ενοχλεί αλληλέγγυους και λοιπούς»