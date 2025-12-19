Πλεύρης στον ANT1: Η βασική πολιτική που ψηφίστηκε από τους υπουργούς Μετανάστευσης είναι η δημιουργία κέντρων κράτησης μεταναστών στην Αφρική – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για το μεταναστευτικό και υπογράμμισε ότι οι μεταναστευτικές ροές, συνεχίζονται αλλά είναι μειωμένες αισθητά.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αυστηροποίηση των όρων για τη χορήγηση ασύλου στους αιτούντες. Η μείωση των ροών είναι πολύ μεγαλύτερη από όσους έρχονται από την Τουρκία, η οποία ναι μεν συνεργάζεται σε ότι αφορά την αποτροπή, αλλά δεν δέχεται επιστροφές. Αντίθετα το πρόβλημα εστιάζεται στις ροές που ξεκινάνε από το Σουδάν και μέσω Λιβύης καταλήγουν συνήθως στα νότια της Κρήτης.

Όπως τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, «η βασική πολιτική που ψηφίστηκε από τους υπουργούς Μετανάστευσης της ΕΕ είναι η δημιουργία κέντρων κράτησης μεταναστών στην Αφρική, εκτός της Ευρώπης. Δηλαδή η εξέταση του αιτήματος ασύλου να γίνεται σε αφρικανικό έδαφος και όσοι το δικαιούνται, να έρχονται στην Ευρώπη». Με την πρόταση αυτή συμφωνεί η χώρα μας και συντάσσεται με την Γερμανία.

Ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Πλεύρης είπε αρχικά ότι, «έχουμε πολιτική ευθύνη για τα όσα έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν δίκαια αιτήματα από τους αγρότες και η Κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει ένα μέρος από αυτά. Αυτό πρέπει να αποτελέσει τη βάση για διάλογο. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να τους καλεί σε διάλογο και να αρνούνται. Πρέπει να πάμε στην αποκλιμάκωση», κατέληξε ο κ. Πλεύρης.