Πλεύρης: Νέα ανάρτηση μετά τις αντιδράσεις για τα όσα υποστήριξε για τον Χρήστο Ράμμο και τη Banda Etopica - «Υποκρισία της Αριστεράς» - Real.gr

Νέα ανάρτηση έκανε ο Θάνος Πλεύρης σχετικά με τα όσα υποστήριξε ο κ. Ράμμος για τη Banda Etopica. Σε ανάρτησή του στο «X» o κ. Πλεύρης κάνει λόγο για «Υποκρισία της Αριστεράς».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πλεύρη:

«Υποκρισία της Αριστεράς. Όσοι υποστήριξαν τη θέση του κ. Ράμμου που είπε επί λέξει: «σε μια σύγχρονη δημοκρατία και σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπως είμαστε στα χαρτιά και διεκδικούμε πάντα να είμαστε και στην καθημερινή πράξη [που είναι και το πιο δύσκολο], θα τραγουδούμε ό, τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό ,τι πιστεύουμε, ό, τι μας εκφράζει και ό, τι λαχταράει η καρδιά μας», είναι οι ίδιοι που σήμερα με εγκαλούν επειδή εξέφρασα διαφορετική άποψη που δεν τους άρεσε, δηλαδή ότι «εξέφρασα ό, τι λαχταράει η καρδιά μου», όπως θα έλεγε ο κ. Ραμμος. Διαλέξτε, δεν γίνονται και τα δύο».