Πλεύρης: Σαν σήμερα ένα δειλό κάθαρμα δολοφόνησε τον Παύλο Μπακογιάννη - Αντέδρασε έντονα η Αναγνωστοπούλου - Real.gr

Πλεύρης: Σαν σήμερα ένα δειλό κάθαρμα δολοφόνησε τον Παύλο Μπακογιάννη – Αντέδρασε έντονα η Αναγνωστοπούλου

09:36, 26/09/2025
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Δειλό κάθαρμα αποκάλεσε τον Δημήτρη Κουφοντίνα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανήμερα της επετείου δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη από τον τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη.

Ο κ. Πλεύρης άρχισε την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια με αναφορά στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη λέγοντας. ” Σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τον τρομοκράτη Κουφοντίνα. Από έναν εγκληματίας, δειλό που έμαθε να σκοτώνει με πιστόλι χωρίς να έχει το θάρρος να κοιτάζει τα θύματα του. Απέδειξε ότι είναι δειλός καθώς όταν εκβίασε την πολιτεία με απεργία πείνας, όταν είδε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά του τη διέκοψε. Γιατί αυτοί ξέρουν να σκοτώνουν ανθρώπους αλλά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Ο Κουφοντίνας βρίσκεται εκεί που πρέπει όπως αρμόζει σε όλους όσοι στερούν συζύγους από σύντροφο και πατέρα από τα παιδιά τους . Όσους πλήττουν δημοκρατία. Η θέση του είναι εκεί και να σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν”.

Η σφοδρή επίθεση του Θ.Πλεύρη στον Δ. Κουφοντίνα προκάλεσε την αντίδραση της βουλευτού της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου η οποία άρχισε να φωνάζει χωρίς όμως να ακούγεται τι λέει.

Ακούγοντας την κα Αναγνωστοπούλου να αντιδρά ο κ. Πλεύρης ύψωσε τους τόνους λέγοντας: “Όχι δεν είναι πολιτικός κρατούμενος. Ένας δολοφόνος είναι. Βλέπω ότι ενοχλείστε μόλις είπα ότι τον χαϊδεύετε. Ο δολοφόνος ο Κουφοντίνας που η δική σας νεολαία έκανε πορεία και φώναζε ότι γεννήθηκε 17 Νοέμβρη. Τον Κουφοντίνα που του δίνατε άδεια, που πηγαίνατε και τον βλέπατε. Ένα κάθαρμα δολοφόνος είναι που βρίσκεται εκεί που πρέπει να είναι” κατέληξε.

