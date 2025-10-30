Πλεύρης στον Realfm 97,8: Τον Οκτώβριο οι μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο είναι 2.100 – Υπάρχει συνεργασία με την Τουρκία στον έλεγχο των συνόρων - Real.gr

Για τις μεταναστευτικές ροές και τα ελληνοτουρκικά μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Σε ερώτηση για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter από την Τουρκία ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι «εμείς έχουμε επιχειρήσει -και στο κομμάτι τουλάχιστον των ΗΠΑ έχει επιτευχθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε- να μην ενισχυθεί παραπάνω η Τουρκία με τα αεροπλάνα που θέλει, τα F-35. Έχουμε φροντίσει ώστε να έχουμε και το Ναυτικό μας και την Αεροπορία πολύ ισχυρά ειδικά όταν ολοκληρωθούν όλες οι αγορές που θα έρθουν εδώ πέρα. Να σας πω την αλήθεια οποιαδήποτε ενίσχυση της Τουρκίας από ευρωπαϊκή χώρα δημιουργεί προφανώς έναν προβληματισμό».

Και συνέχισε: «Να είμαστε ρεαλιστές, για να έχεις ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεσαι για πόλεμο και αυτό έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Γιατί για να σε σέβεται ο αντίπαλος και να μπορείς να πετύχεις νίκες στο διπλωματικό επίπεδο θα πρέπει κιόλας να σε φοβάται».

Παράλληλα για τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε ότι «έχω τις ροές του Οκτωβρίου -μας λείπει μία ημέρα για να ολοκληρώσουμε. Στα νησιά του Αιγαίου πέρσι ήταν 6.400 οι ροές και φέτος είναι 2.100. Σας λέω μόνο το Αιγαίο γιατί μας ενδιαφέρει ως προς το κομμάτι της Τουρκίας. Δεν δέχονται βέβαια πίσω μετανάστες. Δεν συμμορφώνονται στην υποχρέωσή τους που είναι με την Κοινή Δήλωση εκεί την παραβιάζουν αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι του ελέγχου των συνόρων το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο (…) υπάρχει συνεργασία».

«Με την Τουρκία, όμως, μην τρέφουμε αυταπάτες. Το γεγονός ότι καταφέραμε να βρούμε μία ηρεμία δεν λύσαμε τα προβλήματά μας. Κι αν θέλετε και τη δική μου άποψη εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι στον διάβα των ετών δεν θα ξαναβρεθούμε σε ένταση και ενδεχομένως και σε πόλεμο με την Τουρκία. Δηλαδή δεν πρέπει να τρομάζει κάποιος να το ακούει αυτό. Προφανώς όλοι επιθυμούμε την ειρήνη αλλά έχεις ένα γείτονα εδώ πέρα που έχει διεκδικήσεις, που ποτέ δεν τις έχει άρει αυτές τις διεκδικήσεις και μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή η διπλωματία να ολοκληρωθεί, να υπάρχουν τα κενά σημεία και η κάθε χώρα να πρέπει να κάνει την πολιτική της και αυτό σημαίνει σύγκρουση», σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν στοιχεία για την παράνομη μετανάστευση ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξήγησε ότι «ένα νούμερο που έχουμε είναι οι νόμιμοι μετανάστες που ξέρουμε ότι είναι στις 790.000, 800.000, εκ των οποίων μάλιστα οι 290.000 οι άνθρωποι είναι σε εκκρεμότητα να ανανεώσουν. Εκεί το έχουμε ξανασυζητήσει έχουμε μία καθυστέρηση».

«Παράλληλα έχουμε ένα στοιχείο ότι περίπου οι ροές στη χώρα είναι γύρω στις 60.000 ροές κατ’ έτος και από αυτούς περίπου 20.000 με 25.000 παίρνουν άσυλο. Άρα δημιουργείται ένα κενό γύρω στις 35.000 εκ των οποίων οι επιστροφές δυστυχώς στα νούμερα δεν είναι στο επιθυμητό σημείο. Οι επιστροφές μας παρ’ όλο που είμαστε όγδοοι στην Ε.Ε. αναλογικά των ροών που έχουμε είναι πολύ λιγότερες. Είναι γύρω στις 5.000 με 6.000 κατ’ έτος» τόνισε ο Θάνος Πλεύρης.

Ακούστε το ηχητικό: