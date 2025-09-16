Πλεύρης: Θα αποσυμφορηθεί από τους μετανάστες η Κρήτη τις επόμενες δύο ημέρες – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Για την άφιξη περίπου 850 μεταναστών μέσα σε δύο ημέρες έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφερόμενος στην αύξηση ροών προς την Κρήτη το διάστημα 12-15 Σεπτεμβρίου.

Όπως είπε, «από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διήμερο που καταγράφηκαν περίπου 850 άτομα. Το φαινόμενο, όπως είπε, εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η τροπολογία που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο «λειτούργησε σε απόλυτο βαθμό για δύο μήνες», ωστόσο πλησιάζοντας προς τη λήξη της (11 Οκτωβρίου) «χάνει τη δυναμική της, καθώς ενδέχεται να δώσει κίνητρο σε νέες ροές». Για την επέκταση ή όχι του μέτρου, τόνισε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι, παρά την εικόνα στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφεται μείωση 11% στις ροές, με τη συνεργασία της τουρκικής ακτοφυλακής να συμβάλλει στον περιορισμό των αφίξεων. Αντίθετα, στην Κρήτη δημιουργήθηκε νέος δίαυλος μεταφοράς μεταναστών, τονίζοντας ότι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας είχαν συμφωνηθεί να μην ξεπερνούν τα 1.000 άτομα.

Τέλος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φύλαξη και παρακολούθηση στη θαλάσσια ζώνη της Λιβύης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού και του Υπουργείου Άμυνας, σημειώνοντας ότι «αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση και σε αυτό το σκέλος».

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης με συνολικά 109 αλλοδαπούς νότια της Γαύδου

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 109 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 69 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αργά χθες βράδυ, είχε προηγηθεί άλλη επιχείρηση διάσωσης, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, όταν παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης εντόπισε 40 αλλοδαπούς σε λέμβο, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Mε πληροφορίες από ΕΡΤnews ΑΠΕ-ΜΠΕ