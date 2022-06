Πλήρη έλεγχο της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Πλήρη έλεγχο της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ζητούν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση που απευθύνουν στα συναρμόδια υπουργεία.

Όπως σημειώνουν, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ 98/2004, με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 1992/22/ΕΚ, οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας των ζωολογικών κήπων υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων ικανοποιούν τις βιολογικές απαιτήσεις των ειδών και τις απαιτήσεις διατήρησής τους, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί η μη διαφυγή των ζώων, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των επισκεπτών. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προβαίνουν σε τακτική επιθεώρηση κατ` έτος των ζωολογικών κήπων και σε επιτόπιους έκτακτους ελέγχους αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας.

Οι βουλευτές αναφέρονται και στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, που εκδόθηκε το 2016 και συμπεριέλαβε στους Γενικούς Όρους την υποχρέωση να εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης των ζώων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων και την τήρηση των διατάξεων του ν. 4039/2012 και ειδικότερα του άρθρου 13 αυτού που απαγορεύει τη διεξαγωγή παραστάσεων με τη συμμετοχή ζώων. «Η συμπερίληψη των όρων αυτών στην ΑΕΠΟ οδήγησε τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στην επιβολή προστίμου στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, κατόπιν διαπίστωσης παραβίασης των όρων αυτών όσον αφορά το δελφινάριο, ενώ στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας προχώρησαν στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας όσον αφορά το δελφινάριο και την επαναλειτουργία κατόπιν με αυστηρούς όρους», αναφέρουν οι βουλευτές και τονίζουν ότι η λειτουργία ζωολογικών κήπων, εν γένει, που απασχολεί μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας διεθνώς, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου και να ιδωθεί μέσα και από το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και της αδήριτης ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος με στόχο την αειφορία».

«Η πραγματικότητα είναι προφανώς ότι η άγρια πανίδα δεν έχει καμία θέση σε κλουβιά και βιτρίνες, με αμφίβολης ποιότητας αποτελέσματα ως προς τους εκπαιδευτικούς σκοπούς, γεγονός που έχει τονιστεί και από μερίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η μόνη ανάγκη που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις θα ήταν η περίθαλψη άγριων ζώων και η παραμονή τους μόνο εφόσον θα είναι αδύνατη αντικειμενικά η επιστροφή τους στο φυσικό περιβάλλον τους. Προφανώς, τα άγρια ζώα, σε όσο καλές συνθήκες κι αν διαβιούν εντός ζωολογικών κήπων, πάντα θα προσπαθούν να διαφύγουν ενεργοποιώντας έτσι πρωτόκολλα ασφαλείας που οδηγούν συχνά στη θανάτωσή τους εφόσον κρίνονται επικίνδυνα για επιθέσεις σε ανθρώπους. Ως εκ τούτου, είναι οξύμωρο μεν στο πλαίσιο εναντίωσης στην αιχμαλωσία των άγριων ζώων να ζητάει κανείς να λαμβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα για τη μη διαφυγή (ήτοι τη συνέχιση της αιχμαλωσίας) των ζώων αλλά όσο συνεχίζουν να λειτουργούν ζωολογικοί κήποι δυστυχώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε σε περίπτωση διαφυγής να αποφεύγεται η ενεργοποίηση πρωτοκόλλων ασφαλείας που συμπεριλαμβάνουν και τη διαδικασία θανάτωσης», αναφέρουν και καλούν τους συναρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή:

1. Πόσοι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες/αρχές τα τελευταία τρία χρόνια και ποιο το αποτέλεσμα αυτών;

2. Ποιες οι συνθήκες διαφυγής του χιμπατζή από τις εγκαταστάσεις και πώς ακριβώς αιτιολογείται η εφαρμογή της διαδικασίας θανάτωσης του ζώου αντί του περιορισμού και τυχόν αναισθητοποίησής του;

3. Τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή διαφυγής ζώων; Αν ναι, ποια είναι αυτά και πώς κρίνονται επαρκή; Αν όχι, ποιες οι κυρώσεις και ποια μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν για την αποφυγή νέων περιστατικών διαφυγής ζώων;

4. Ποιο πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση διαφυγής εφαρμόζει το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και από ποιον φορέα είναι εγκεκριμένο;

5. Ποια τα αποτελέσματα του ελέγχου σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) για τα είδη του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου;

6. Διενεργήθηκε ή πρόκειται να διενεργηθεί έκτακτος έλεγχος από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για την τήρηση των όρων της ΑΕΠΟ και αν ναι, ποια τα αποτελέσματα αυτού;