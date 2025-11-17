Πλήθος κόσμου στο Πολυτεχνείο - Τα μηνύματα για την επέτειο - Φωτογραφίες - Real.gr

Κορυφώνονται σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι εκδηλώσεις για την επέτειο των πενήντα δύο χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Οι πύλες του ΕΜΠ στην Πατησίων άνοιξαν από τις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τη μία το μεσημέρι (13:00).

Χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών εδώ και δύο μέρες προσέρχονται με ένα λουλούδι στο χέρι στο προαύλιο του Πολυτεχνείου, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές.

Το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του από το περασμένο Σάββατο, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων και, ήδη, πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανισμών, έχει επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν στα γεγονότα που σημάδεψαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν υπέρ της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της Χούντας.

Ο εορτασμός της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα κορυφωθεί, ως είθισται, με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία το απόγευμα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μετά τις 2 το μεσημέρι (14:00) θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό: Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.

«Φρούριο» η Αθήνα – Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

Δρακόντεια είναι τα μέτρα της ΕΛΑΣ στο κέντρο της Αθήνας ενόψει των σημερινών εκδηλώσεων μνήμης. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τα ΜΑΤ, την Ομάδα ΔΙΑΣ, τη ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια, και την Τροχαία βρίσκονται επί ποδός από νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα, γύρω από το Πολυτεχνείο και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές συνδρομή στις παραπάνω δυνάμεις δίνουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά βρίσκονται σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, όπου θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι.

Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται και σε σημεία όπου θα υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να έχουν κρύψει «πολεμοφόδια».

Παράλληλα σε ετοιμότητα είναι και τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες», έτοιμοι να επέμβουν σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Λόγω των εκδηλώσεων έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ μεταβολές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00. Συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΑ έχει προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Κλειστοί από τις 14:00 σταθμοί του μετρό

Επιπλέον, σήμερα Δευτέρα με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σήμερα Δευτέρα, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

Τέλος, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σήμερα θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, από ώρα 06:00 καθώς θα γίνει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στους εξής δρόμους:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο ο Κωνσταντίνος Τασούλας: Υπεύθυνη, λαϊκή και γενναία διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας – ΒΙΝΤΕΟ

«Το μήνυμα του Πολυτεχνείου σήμερα, 52 χρόνια μετά, είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού» υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ειδικότερα στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει:

«Το Πολυτεχνείο είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και γενναία διεκδίκηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, μέσα σε συνθήκες δικτατορίας και αυταρχισμού. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου σήμερα, 52 χρόνια μετά, είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού. Αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα, αυτό αποδεικνύει ότι η Δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα, όταν οι πολίτες συμφωνούν στη διαφύλαξή του.

Σήμερα, τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφησαν ακόμη και τη ζωή τους γι’ αυτό, αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες, με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος. Η φωνή του Πολυτεχνείου, που ταρακούνησε τη δικτατορία «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» γίνεται σήμερα χρέος για τη δημοκρατική πολιτεία για προκοπή, μόρφωση και στέρεους θεσμούς. Κι όσο εμείς, ως λαός και ηγεσία, είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι σ΄ αυτό το χρέος, τόσο η πατρίδα μας θα πηγαίνει μπροστά δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη Δημοκρατία από τις κακοτοπιές που την απειλούν».

Μητσοτάκης : Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας

«Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντηχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Που διδάσκεται από το χθες, διαμορφώνοντας με αυτοπεποίθηση το αύριο», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

«Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας. Στηρίζοντας το εισόδημα και μειώνοντας φόρους υπέρ της κοινωνίας. Αλλά και χτίζοντας ένα κράτος φιλικό και ψηφιακό, στην υπηρεσία του πολίτη.

Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκίρτημα ελευθερίας που έδωσε, αργότερα, παλμό στον Κοινοβουλευτισμό. Και το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για μία Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική. Με τη σκέψη ανοιχτή και το βλέμμα στο μέλλον», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Ν. Κακλαμάνης: Η Βουλή των Ελλήνων δια του Προέδρου της, τιμά και φέτος την εξέγερση των φοιτητών και όχι μόνο

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, τίμησε σήμερα, με την κατάθεση στεφάνου, την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από την δικτατορία στη χώρα μας.

«Η Βουλή των Ελλήνων, δια του Προέδρου της, τιμά και φέτος την εξέγερση των φοιτητών και όχι μόνο, οι οποίοι, πριν πολλά χρόνια, αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία και την ελευθερία ενάντια στη χούντα».

Όπως είπε, «52 χρόνια μετά, τιμούμε τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου, της νεολαίας που αντιστάθηκε, που σήκωσε κεφάλι, που εξέφρασε την ανάγκη ενός λαού για πολιτική ελευθερία».

Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες – ΒΙΝΤΕΟ

Κάλεσμα σε «νέους αγώνες» για «εθνική ανεξαρτησία» και «κοινωνική δικαιοσύνη» απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωσή του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

«Τιμούμε τον αγώνα των αγωνιστών και αγωνιστριών του αντιδικτατορικού αγώνα ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών, που βασάνισε, φυλάκισε, εξόρισε και οδήγησε στην προδοσία της Κύπρου. Τα μηνύματα του Νοέμβρη είναι ζωντανά, όσο κι αν θέλει να τα κρύψει η αντίδραση -όπως και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου- για “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία” απέναντι στη φτώχεια και τα χαμηλά εισοδήματα, απέναντι στην καταπάτηση των δημοσίων αγαθών, της Παιδείας και της Υγείας, αλλά και για μια Ελλάδα που θα έχει Δημοκρατία, που θα έχει Κράτος Δικαίου, που δεν θα έχει διαπλοκή και διαφθορά», υπογράμμισε και κατέληξε:

«Αυτά τα μηνύματα είναι σύγχρονα για λαϊκή κυριαρχία, για εθνική ανεξαρτησία, για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι νέοι και οι νέες του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου του 1973, έδωσαν ένα μήνυμα, ότι με αγώνες κατακτιούνται τα δικαιώματά μας και η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία. Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες».

Δούκας για Πολυτεχνείο: Την παρακαταθήκη αυτή θέλουμε να κρατάμε ζωντανή

Στον χώρο του Πολυτεχνείου βρέθηκε το πρωί ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα. Αμέσως μετά προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το “Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ” της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του ‘73 δεν ήταν μόνο ένα σύνθημα. Ήταν ένα αίτημα για αξιοπρέπεια, για μία ζωή χωρίς φόβο. Ένα αίτημα για Δημοκρατία, που κερδίζεται από ανθρώπους, που έχουν ένα συλλογικό όραμα και τολμούν. Την παρακαταθήκη αυτή θέλουμε να κρατάμε ζωντανή στην Αθήνα, παλεύοντας κάθε μέρα για μια πόλη ανθρώπινη, δίκαιη και ειρηνική για όλους».

Ζαχαράκη: Σήμερα τιμούμε τους νέους και τις νέες που ύψωσαν το θάρρος τους πάνω από τον φόβο

«Η 17η Νοεμβρίου είναι μια ημέρα μνήμης, αλλά και μια ημέρα σκέψης. Θυμόμαστε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ύψωσαν τη φωνή τους απέναντι στη δικτατορία και διεκδίκησαν ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια για όλους». Αυτό τονίζει στο μήνυμά της με αφορμή τη σημερινή ημέρα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

«Καμία χώρα δεν έχει τη δημοκρατία εγγυημένη για πάντα. Η δημοκρατία ζει όταν οι πολίτες της συμμετέχουν, όταν εκφράζονται, όταν νοιάζονται. Χάνεται όταν θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται την παρουσία μας», αναφέρει η υπουργός στο μήνυμά και προσθέτει: «Εκείνη η γενιά επιθυμούσε να έχει το δικαίωμα να εκφράζεται και να ζει ελεύθερα, γιατί όταν δίνεται χώρος για διάλογο και οι άνθρωποι συζητούν, διαφωνούν, νιώθουν πως όλοι συμβάλλουν σε κάτι σημαντικό. Και σε αυτό ακριβώς πίστεψαν: ότι η φωνή τους είχε αξία. Σήμερα τιμούμε εκείνη τη μεγάλη φωνή. Τους νέους και τις νέες που ύψωσαν το θάρρος τους πάνω από τον φόβο. Που διεκδίκησαν Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία, όχι ως σύνθημα, αλλά ως αγώνα για μια ζωή με αξιοπρέπεια, γνώση και δημοκρατία».

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου:

«Η 17η Νοεμβρίου είναι μια ημέρα μνήμης, αλλά και μια ημέρα σκέψης. Θυμόμαστε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ύψωσαν τη φωνή τους απέναντι στη δικτατορία και διεκδίκησαν ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια για όλους. Νέοι άνθρωποι, όπως εσείς, που πίστεψαν ότι η κοινωνία μπορεί να αλλάξει όταν οι άνθρωποι μιλούν, συμμετέχουν και αγωνίζονται.

Καμία χώρα δεν έχει τη δημοκρατία εγγυημένη για πάντα. Η δημοκρατία ζει όταν οι πολίτες της συμμετέχουν, όταν εκφράζονται, όταν νοιάζονται. Χάνεται όταν θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται την παρουσία μας.

Εκείνη η γενιά επιθυμούσε να έχει το δικαίωμα να εκφράζεται και να ζει ελεύθερα, γιατί όταν δίνεται χώρος για διάλογο και οι άνθρωποι συζητούν, διαφωνούν, νιώθουν πως όλοι συμβάλλουν σε κάτι σημαντικό.

Και σε αυτό ακριβώς πίστεψαν: ότι η φωνή τους είχε αξία. Σήμερα τιμούμε εκείνη τη μεγάλη φωνή. Τους νέους και τις νέες που ύψωσαν το θάρρος τους πάνω από τον φόβο. Που διεκδίκησαν Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία, όχι ως σύνθημα, αλλά ως αγώνα για μια ζωή με αξιοπρέπεια, γνώση και δημοκρατία.

Η γλώσσα της δημοκρατίας είναι η γλώσσα της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της δικαιοσύνης. Είναι η ίδια η ελευθερία, που έχει πάντα τη δύναμη να εμπνέει. Όπου υπάρχει διάλογος, όπου υπάρχει σεβασμός, όπου υπάρχει γνώση, η δημοκρατία δυναμώνει.

Και όπως τότε υπήρξαν δυνάμεις που προσπάθησαν να αποθαρρύνουν τους νέους, έτσι και σήμερα θα υπάρχουν φωνές που θα θελήσουν να σας κάνουν κυνικούς, φοβικούς και παθητικούς·να σας πείσουν να μείνετε σιωπηλοί, αδρανείς και να μη τολμήσετε να φανταστείτε έναν διαφορετικό, έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο φτιαγμένο από εσάς, για εσάς.

Η καλύτερη απάντηση σε αυτό είναι η συμμετοχή. Είναι η Παιδεία.Οι ελεύθερες και ανοιχτές κοινωνίες στηρίζονται στην προσπάθεια όσων ζούμε μέσα σε αυτές να τις κρατήσουμε ζωντανές.

Αγαπητά μας παιδιά, εσείς είστε η γενιά που θα συνεχίσει αυτόν τον δρόμο. Με τη σκέψη σας, τη δημιουργικότητά σας, τη συμμετοχή σας. Με την επιμονή σας, με το να συζητάτε, να αναζητάτε την αλήθεια, να ρωτάτε, να υπερασπίζεστε το δικαίωμα όλων να ακούγονται. Τιμούμε το Πολυτεχνείο όταν κρατάμε ζωντανές τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της Παιδείας. Όταν υπερασπιζόμαστε τον διάλογο. Όταν υπερασπιζόμαστε την ελευθερία. Όταν χτίζουμε σχολεία και κοινωνίες που μας χωράνε όλους. Όταν πιστεύουμε ότι κάθε φωνή έχει σημασία».

Δένδιας: Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία. Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς, κατέλυσε τις ελευθερίες και εκμαύλισε την έννοια του κράτους δικαίου».