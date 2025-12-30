Ποιοι θα πουν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς - Real.gr

Τα κάλαντα θα ακούσουν, ως είθισται, το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 10:00, θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, την Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, την Προεδρική Φρουρά, την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο», τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά», την Πολιτιστική και Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακταιοκρήτες».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακούσει τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11:00, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.

Στις 11:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα δεχτεί για τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη.

Στις 12:00 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, θα ακούσει τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θέρμης.