«Ποιος τελικά ελέγχει το κράτος;» - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Είναι πολλοί όσοι ψήφισαν και υποστήριξαν, με πειθώ και επιμονή, τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία για σοβαρό λόγο.

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Σίγουρα και για κάτι άλλο εκτός από την άμυνα της χώρας απέναντι στον τυχοδιωκτισμό που συμβόλισε στην εποχή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Πίστευαν, τουλάχιστον μέχρι το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη, ότι ο νέος πολιτικός διαθέτει ικανότητες απαραίτητες στην αναδιοργάνωση των μηχανισμών του κράτους, ώστε να παύσει να είναι υποχείριο των γραφειοκρατών και της κομματικής νομενκλατούρας, έρμαιο κανθάρων του δημόσιου χρήματος και, τελικά, κράτος ανίκανο να λέγεται κράτος.

Κανείς δεν πιστεύει βεβαίως ότι το δικό μας κράτος μπορεί, ακόμη και σε μία επταετία, να γίνει στιβαρό, αξιόλογο και αποδοτικό. Μικρό καλάθι κρατούσαμε. Αλλά όλοι περίμεναν μεγαλύτερη προνοητικότητα. Θέλουν μια καλύτερα προετοιμασμένη κυβέρνηση μπροστά στις εκάστοτε κρίσεις. Η πρόβλεψη των οποίων δεν είναι δα και rocket science, όπως ωραία το έθεσε άξιος επιχειρηματίας. Ο οποίος αναρωτήθηκε πού θα έβρισκε να κρυφτεί αν πάθαινε στη δική του επιχείρηση το εξευτελιστικό χουνέρι που επεφύλαξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον… Μητσοτάκη.

Γιατί όλοι θα συμφωνήσετε πως όταν, στην πιο σοβαρή συνεδρίαση του Κοινοβουλίου -η πενθήμερη συζήτηση του Προϋπολογισμού- εν μέσω κρίσης που ξεσηκώνει τον αγροτικό κόσμο, για την οποία έχεις μέγιστες ευθύνες λόγω του σκανδαλώδους ΟΠΕΚΕΠΕ, υπόσχεσαι ότι «αύριο» θα γίνουν πληρωμές, οι οποίες θα καθησυχάσουν κάπως τους δικαίως διαμαρτυρόμενους ανθρώπους, και τρεις – τέσσερις κρατικοί βραχίονες «συνωμοτούν» να σε κάνουν ρεζίλι και να δώσουν τα επιχειρήματα στο ΚΚΕ και στους συνεργαζόμενους παλαιοδεξιούς, που πηγαίνουν το πρωί στα μπλόκα για να βγουν στις ζωντανές τηλεοπτικές συνδέσεις, σίγουρα δεν ελέγχεις το κράτος, δεν κάνεις δηλαδή την πιο βασική δουλειά της κυβέρνησης.

Αν στην πιο κρίσιμη στιγμή δεν καταφέρνεις να βάλεις το κράτος να δουλέψει για μια κοινωνία που απαιτεί μια κάποια ηρεμία και μια κάποια δίκαιη διοίκηση, τότε το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» χάνει την αξία του.

Το έδειξαν όλες οι έρευνες κοινής γνώμης των τελευταίων ημερών. Υπάρχει απογοήτευση. Δεν είναι μόνον η ακρίβεια που βασανίζει όλους, ακόμη και όσους τα καταφέρνουν. Δεν είναι μόνον η εγκληματική ατιμωρησία όσων αδιαφορούν ακόμη και για τη στοιχειώδη εφαρμογή του «νόμος και τάξη».

Είναι η ταχύτατα διαδιδόμενη αίσθηση ότι είναι απαραίτητοι όσοι «γκαρίζουν» στα μέσα ενημέρωσης, όσοι ακρίτως πλην όμως μεγαλοφώνως καταγγέλλουν τα υψηλά κλιμάκια, όπως η Βουλή, με τα πιο απίθανα σκοτεινά και κατά κανόνα αναπόδειχτα stories που όμως κάνουν πολλές χιλιάδες «χτυπήματα» στον σκοτεινό ιντερνετικό κόσμο.

Σχεδόν ένας στους τρεις πολίτες, μας είπαν αυτήν την εβδομάδα οι μετρήσεις, τοποθετείται πολιτικά στα άκρα. Με αποτέλεσμα οι ακραίοι να βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινής ειδησεογραφίας. Να διαμορφώνουν αυτοί την ατζέντα των συζητήσεων. Να πιέζουν συνεχώς και αφόρητα τους υποστηρικτές του πραγματικού κυβερνητικού έργου.

Σε όλα αυτά, πρωταγωνιστής είναι το κράτος που ληστεύει με φόρους, που δεν ελέγχει τους κερδοσκόπους, που δεν προβλέπει τις δυσκολίες και δεν έχει λύσεις σε πραγματικά και δίκαια αιτήματα. Πότε ξαναέγινε να καλεί ο πρωθυπουργός διαμαρτυρόμενους αγρότες και να τον σνομπάρουν, λέγοντας «εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν»;

Πότε ξαναέγινε να δικάζει σωρηδόν η Δικαιοσύνη και να αποκαλύπτει συνεχώς η Αστυνομία υπόπτους απατεωνίας, όπως συμβαίνει με τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και το μόνο που ακούν οι πολίτες είναι τι ψηφίζουν οι κουμπάροι;

Πότε ξαναέγινε η προφανώς σπουδαία ανάδειξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup να χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακό σωσίβιο σε φουρτουνιασμένο τοπίο, όταν στην πραγματικότητα αποτελεί τρόπαιο των προσπαθειών όσων -όχι και τόσο πολλών- κράτησαν όρθια την Ελλάδα τότε που κάποιοι άλλοι απολάμβαναν την Ωγυγία στον πηγαιμό για την… Ιθάκη;

Οταν μάλιστα, από την άλλη, το ίδιο κράτος, στις καλές στιγμές του, υψώνει τη γαλανόλευκη σε νέες άμυνες, με σκηνές που θυμίζουν την παραλαβή στις 15 Μαΐου 1911 του θωρηκτού «Αβέρωφ».

Οταν, επιπλέον, πρώην «υπηρέτες» της παράταξης του ιδίου ιστορικού κόμματος σπάνε τη σιωπή τους για να δώσουν λόγο σε όσους βλέπουν με ανησυχία την άλλη όψη του Ιανού, το κράτος των παρακολουθήσεων και των συνεννοήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ακόμη τον χρόνο να αποδείξει ότι έχει πάρει στα σοβαρά το καθήκον της φιλελεύθερης παράταξης να οργανώνει ορθολογικά και δίκαια ένα κράτος στο οποίο οι πολίτες «εμπιστεύονται» τη διαχείριση ποσού υπέρτερου των 100 δισ. ευρώ, όπως ψήφισε αυτή την εβδομάδα το Κοινοβούλιο. Αλλωστε, το καλά συγκερασμένο κράτος δεν περιμένει από τα μπλόκα να συντάξουν και να του στείλουν κατάλογο αιτημάτων. Γνωρίζει τα πραγματικά προβλήματα και έχει έτοιμες λύσεις, ρεαλιστικές.