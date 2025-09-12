Πολάκης για Νεπάλ: Άντε και στα δικά μας - Γεωργιάδης: Εντυπωσιακή ευχή, εκεί λιντσάρισαν αριστερή κυβέρνηση - Real.gr

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στο Νεπάλ, σε ανάρτησή του, προκαλώντας την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Άντε και στα δικά μας», ανέφερε ο Παύλος Πολάκης, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με ελικόπτερο που φέρεται να απομακρύνει κυβερνητικά στελέχη της χώρας.

Απαντώντας ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε σε ανάρτησή του τα εξής: «Ο Παύλος Πολάκης εύχεται στο Facebook «και στα δικά μας» με όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στο Νεπάλ. Εντυπωσιακή ευχή εκ μέρους του ομολογώ, για να δούμε τί είδους Κυβέρνηση είχαν στο Νεπάλ και εναντίον της οποίας επαναστάτησε εκεί ο λαός και τους λίντσαρε και έφυγαν με τα ελικόπτερα:

Το κυβερνητικό σχήμα ήταν συνασπισμού, με βασικό κόμμα το CPN (Unified Marxist-Leninist) — που είναι ένα αριστερό/κεντροαριστερό κόμμα — μαζί με άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων του Nepali Congress, που θεωρείται πιο κεντρώο/κεντροαριστερό.

Άρα δεν ήταν μια ριζοσπαστικά κομμουνιστική κυβέρνηση που επιχειρούσε να επιβάλει κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας με τρόπο αυστηρό, αλλά περισσότερο μια αριστερό/κεντροαριστερή/παραδοσιακή συνασπιστική προσέγγιση.

Ένας Συνασπισμός ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ του Νεπάλ ήταν η Κυβέρνησή τους και αυτούς εύχεται να πάρει ο κόσμος με τις πέτρες και εδώ… Μωραίνει Κύριος».