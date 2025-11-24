Πολάκης για το βιβλίο «Ιθάκη»: Εκοιλοπόνιε το βουνό και λέει πολλά ψέματα... - Real.gr

Η πρώτη αντίδραση σε σχέση με τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος απάντησε με δριμύτητα σε στοιχεία και αναφορές που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρει πως ο Αλέξης Τσίπρας «λέει πολλά ψέματα και ανακρίβειες» και προμηνύει την απάντησή του.

Συγκεκριμένα, σχολιάζει σε ανάρτησή του στο Facebook: «εκοιλοπόνιε το «βουνο» και …. Λέει και ψέματα όμως….πολλά ..και ανακρίβειες…». «Κρίμα… Προφανώς θα απαντήσω ! Κι εγώ λέω μόνο αλήθειες!», συνεχίζει.

«Προφανώς και δεν παίρνω ούτε λέξη λέξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 23 που (και καλά) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περιλιοδο 19-23 αλλά και μετά και μέχρι σήμερα… Από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες!! Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει! Η ιδιοτέλεια αφορά άλλους. Ποτέ δεν αφορουσε εμενα!!», αναφέρει επίσης.

Στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας δίνει ιδιαίτερο βάρος στη σχέση του με τον Παύλο Πολάκη: από την αρχική κάλυψη μέχρι τη ρήξη, με αφορμή την επίθεση σε δικαστές και δημοσιογράφους. Η απόφαση να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίων αποτυπώνεται ως μία από τις πιο συγκρουσιακές στιγμές με τις τάσεις του κόμματος – αλλά και ως προαναγγελία της μετέπειτα αποχώρησής του από την ηγεσία.