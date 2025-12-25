Politico: ΟΠΕΚΕΠΕ και «Φραπές» σε κουίζ για τα γεγονότα του 2025 - Real.gr

Quantcast
15:35, 25/12/2025
Το 2025 φτάνει στο τέλος του και το Politico θέλησε να ελέγξει τις γνώσεις μας με ένα κουίζ από γεγονότα που «σφράγισαν» τη χρονιά. Όπως ήταν φυσικό, ανάμεσα στις ερωτήσεις βρέθηκε και μία που αφορούσε την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις για να ανακαλύψεις αν είσαι πραγματικός φανατικός της πολιτικής ή απλώς ένας περιστασιακός παρατηρητής των ευρωπαϊκών εξελίξεων», γράφει το Politico.

Το κουίζ περιλαμβάνει 61 ερωτήσεις για γεγονότα της πολιτικής σκηνής παγκοσμίως και σε μία από αυτές αναφέρεται και η Ελλάδα. Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές», περιλαμβάνεται στο κουίζ του Politico, στην κατηγορία «Ευρώπη γενικότερα».

Η ερώτηση είναι η εξής: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκλονιστεί από ένα τεράστιο σκάνδαλο σχετικά με απάτη που αφορά τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ. Ποιο είναι το όνομα ενός από τους βασικούς χαρακτήρες των φακέλων της έρευνας;»

Την ίδια στιγμή, δίνονται οι απαντήσεις Souvlaki (Meat Skewer), Frappe (Iced Coffee) και Ouzaki (Little glass of ouzo).

 

 

