Υπέρ της πρότασης Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα η πλειοψηφία της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ - «Όχι» από τρεις - Real.gr

Δεκτή από την πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έγινε η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό, παρά την αντίδραση του Παύλου Πολάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τον Παύλο Πολάκη, κατά της πρότασης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκαν ο Τρύφωνας Αλεξιάδης και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Νωρίτερα, στη συνεδρίαση, δεν έλειψαν οι έντονες αντιπαραθέσεις, όταν ο Σωκράτης Φάμελλος, πρότεινε στην εισήγησή του την εκλογική συμπόρευση με το κόμμα που φαίνεται να ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, στην κεντρική επιτροπή του κόμματος αναφέρθηκε στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η τοποθέτησή του ήταν συναινετική. Όπως τόνισε μεταξύ άλλων: «Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Φάμελλου σε σχέση με τον κ. Τσίπρα στην κεντρική επιτροπή:

«Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν προφανώς μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη, που δημιουργεί προβληματισμό, αναζητήσεις και ερωτήματα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και σε όλους τους πολίτες. Πήρα την πρωτοβουλία και τοποθετήθηκα καθαρά από την πρώτη μέρα. Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει.

Πιστεύουμε στην κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το κόμμα μας είναι σύγχρονος πολιτικός οργανισμός με τις παρακαταθήκες του, το πρόγραμμά του, τις αξίες του και το έργο της κυβέρνησης ’15-‘19.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την πολιτική αλλαγή είναι η πλειοψηφική κοινωνική συμφωνία και η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική δράση. Δεν μπορεί να γίνει από τα πάνω αυτή η αλλαγή. Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει πρωτοβουλίες: Δείχνουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ότι τα προβλήματα έχουν κόμμα και χρώμα. Αυτό εισπράττω από όλη την κοινωνία στις περιοδείες των τελευταίων εβδομάδων.

Ταυτόχρονα καταθέτουμε λύσεις οι οποίες έχουν ταξικό, αριστερό πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα τροφοδοτήσουμε την κοινωνική συζήτηση και την ανάγκη προοδευτικής διεξόδου, είτε προγραμματικά, είτε με την κουλτούρα των συμμαχιών.

Να αποκτήσει σχήμα, μορφή και περιεχόμενο η προοδευτική συνεργασία, στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πλατιά ενωτική πρωτοβουλία του προοδευτικού χώρου και του προοδευτικού ψηφοδελτίου.

Σε αυτή την κατεύθυνση σας ζητώ να αναλάβουμε πρωτοβουλίες συνεργασιών και κοινής δράσης -όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή- και τοπικά και κεντρικά για τα πραγματικά προβλήματα του λαού και της πολιτικής».

Πολάκης: Είναι διάσπαση

Ωστόσο υπήρξαν και αντίθετες φωνές, όπως αυτή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος επέμεινε στην άποψή του πως η παραίτηση του Τσίπρα ήταν μια πράξη διάσπασης.

Ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα έκανε νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης, στην οποία παραθέτει τα όσα υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: