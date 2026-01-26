«Πώς να αξιοποιήσουμε τον κίνδυνο Τραμπ» - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η νικηφόρα Δύση έδωσε απανωτές μάχες προόδου.

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Χρειάστηκε να αποδείξει πως το καπιταλιστικό σύστημα είναι καλύτερο από το «σοσιαλιστικό» των σοβιέτ. Προώθησε συστήματα κοινωνικής πολιτικής. Αποδέχθηκε κανόνες που εξανθρώπισαν την αγορά εργασίας. Βοήθησε υλικοτεχνικά χώρες κατεστραμμένες από τη βία του πολέμου. Συγκρότησε συμμαχίες που διασφάλιζαν την εθνική και τη συλλογική ασφάλεια. Υιοθέτησε και κωδικοποίησε κανόνες κοινής εφαρμογής. Εμπέδωσε εγκόλπιο δικαίου επί δημοκρατικών συναινέσεων. Στηρίχθηκε σε ισότιμες σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού της κρατικήςεθνικής κυριαρχίας.

Η «ειρηνική συνύπαρξη» επέτρεψε να αντιμετωπιστούν δεκάδες κρίσεις, μεγαλύτερες και μικρότερες, περιφερειακές και τοπικές, οικονομικές και στρατιωτικές. Οταν το «σιδηρούν παραπέτασμα» κατέρρευσε, όλοι νόμισαν πως η μεγάλη αυστηρότητα επί αρχών οικουμενικής αξίας, η εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ ισχυρών και αδυνάμων, έμοιαζε να οδηγεί στο «τέλος της Ιστορίας».

Τελικά, αυτό που προφανώς συμβαίνει είναι πως ο νέος (αλλά και παλαιός) ηγέτης των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να γράψει τη συνέχεια της Ιστορίας. Θέλει να το κάνει μόνος του, με το αμίμητο στιλ του. Αφού προηγουμένως έχει κάνει κιμά τη διεθνή τάξη πραγμάτων, έστω και «παρουσία του πελάτη».

Το θέμα όμως είναι τι κάνουμε εμείς. Στις δύο μόλις εβδομάδες που πέρασαν από την παράθεση στις ίδιες φιλόξενες σελίδες ορισμένων σκέψεών μου για την πολιτεία Τραμπ, τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν κάποιο σχήμα. Το δόγμα «ανήκουμε στη Δύση» δεν αποτελεί πλέον επαρκές πλαίσιο αναφοράς. Τι έννοια έχει να μην είσαι ευδιάκριτος μέσα στην κατά Πικάσο Γκουέρνικα;

Τα είπε περίφημα ο Μαρκ Κάρνεϊ, πρωθυπουργός του Καναδά, ο πρώτος μη British διοικητής της ιδρυθείσας το 1694 Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας (Βρετανίας), καλός παίκτης του σκληρού, αλλά συλλογικού και έξυπνου, χόκεϊ επί πάγου, πατέρας τεσσάρων κοριτσιών που απέκτησε με την επί 32 χρόνια οικονομολόγο σύζυγό του.

«Δεν μπορείς να ζεις μέσα στο ψέμα κάποιου αμοιβαίου οφέλους μέσω της ολοκλήρωσης της διεθνούς τάξης πραγμάτων, όταν από αυτήν την ολοκλήρωση πηγάζει η δική σου υποταγή», σημείωσε στην ιστορική ομιλία του στο Νταβός αυτές τις ημέρες. «Αν οι μεγάλες δυνάμεις εγκαταλείψουν ακόμη και το πρόσχημα των κανόνων και των αξιών, επιδιώκοντας ανεμπόδιστα τη δύναμη και τα συμφέροντά τους, τα οφέλη του συστήματος αμοιβαίως επωφελών συναλλαγών θα γίνουν ολοένα δυσκολότερα να αναπαραχθούν», συμπλήρωσε.

Το ερώτημα παραμένει. Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μη βγούμε λαβωμένοι από τον ορυμαγδό των αναταράξεων και, ακόμη καλύτερα, αν παρουσιαστεί η ευκαιρία, να κερδίσουμε κάτι που αλλιώς δεν θα στοχεύαμε ούτε στα πιο «τρελά όνειρά μας»;

Η σημερινή δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα δεν είναι και πολύ διαφορετική από αυτή που ιστορικά βιώνουμε. Μόνο που δεν αρκεί να είμαστε καλοί σύμμαχοι. Δεν πρέπει να (ξανα) γίνουμε ταραχοποιοί. Προσπάθησε να το κάνει ο Ανδρέας και παραλίγο να χάσει η χώρα το μεταπολεμικό διπλωματικό της κεφάλαιο. Το επεδίωξε ο Τσίπρας και παραλίγο να βουτήξουμε στο κενό.

Ούτε βεβαίως μπορούμε να είμαστε δοτικοί γιατί πολύ απλά δεν έχουμε να δώσουμε κάτι μιας τόσο υψηλής αξίας. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους νέους ευρωφίλους μας, γιατί δεν θα τους ξαναβρούμε. Ούτε όμως μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, περιχαρακωμένοι πίσω από «απαράβατες θέσεις», όταν μετακινούνται οι τεκτονικές πλάκες επί των οποίων κάθεται η πατρίδα.

Μάλλον πρέπει να διορθώσουμε το τεχνικό βιβλίο οδηγιών για την εθνική διπλωματία.

Ο πρωθυπουργός κρατά κλειστά τα χαρτιά του.

Πράττει σοφά, αφού είναι πασιφανές πως δεν υπάρχουν αξιόλογοι συνομιλητές εντός του παρόντος πολιτικού τοπίου. Από την άλλη όμως, δείχνει -και αυτό είναι απογοητευτικόσαν να φοβάται πως δεν μπορεί να εμπιστευθεί κανέναν, ακόμη και εντός της ιστορικής παράταξης της οποίας με συνεχείς επιτυχίες ηγείται ήδη επί μία δεκαετία.

Το πολιτικό έλλειμμα αυτή τη στιγμή είναι ότι εκτιμούμε και προσδιορίζουμε την πρέπουσα στάση της Ελλάδας έναντι της διαρκούς μεταβολής στη στάση των ΗΠΑ, που σημαδεύεται από τις συνεχείς μεταπτώσεις του θυμικού του Προέδρου Τραμπ, αναλόγως της δικής μας κατάταξης του Προέδρου σε κάποιο από τα επί δεκαετίες ισχύοντα «ιδεολογικά στρατόπεδα». Ανεδαφική συμπεριφορά αφού το λιγότερο που μπορεί κανείς να πει είναι ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ουδεμία συνάφεια προς την πραγματικότητα.

Εκει βρίσκεται το πρόβλημα. Ενώ η αλήθεια των γεγονότων είναι μπροστά μας, η εικόνα μάς διαφεύγει. Γιατί επιδιώκουμε να την καταλάβουμε φορώντας ματογυάλια περασμένων δεκαετιών.

Εν κατακλείδι, τα πάντα καταλήγουν σε ένα προσωπικό «στοίχημα» αλλά και σε μια μεγάλη ευκαιρία διάκρισης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναλύει ο πρωθυπουργός τη ρευστότητα ως κίνδυνο από τον οποίο πρέπει να φυλαχθούμε ή ως «κίνδυνο» που κρύβει ευκαιρίες κέρδους, υπό τον όρο έξυπνων επιλογών; Το θέμα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι πώς θα αποφύγουμε τον κίνδυνο, αλλά πόσο έξυπνα θα τον αξιοποιήσουμε.