Πού το πάει η Καρυστιανού - Real.gr

Οι κόντρες για τις αμβλώσεις και οι εκλογικές δεξαμενές του υπό ίδρυση κόμματος.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στη δίνη του κυκλώνα βρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Open και στην οποία χαρακτήρισε τις αμβλώσεις «θέμα δημόσιας διαβούλευσης». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων σχεδόν από όλο το πολιτικό φάσμα και ιδιαίτερα έντονη κριτική από τον χώρο της Αριστεράς.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε «απαράδεκτη και σκοταδιστική» τη δήλωση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, το ΚΚΕ έκανε λόγο για «σκοταδιστικές δηλώσεις», ενώ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε για «αντιδραστική ατζέντα που δεν γνωρίζει σύνορα». Για το ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδωνής υπενθύμισε ότι το θέμα των αμβλώσεων έχει λυθεί από το 1986 και την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός. «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα», δήλωσε.

«Ερχεται στις θέσεις μας»

Τις απόψεις που εξέφρασε η Μ. Καρυστιανού τις υπερασπίστηκε μόνο ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος δήλωσε ότι βλέπει σύγκλιση με τις θέσεις της Νίκης στο ζήτημα των αμβλώσεων: «Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας για τις αμβλώσεις». Αίσθηση προκάλεσε, πάντως, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία ναι μεν επέκρινε τις θέσεις της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με το υπό διαμόρφωση κόμμα της. Απολύτως υποστηρικτικός απέναντι στη Μ. Καρυστιανού εμφανίστηκε ο Κύπριος ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος μάλιστα δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως «ίσως να της προτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να κάνουμε μια συνεργασία με το κόμμα της Αμεσης Δημοκρατίας. Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα».

«Δολοφονία χαρακτήρα»

Η ίδια η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία υποστήριξε ότι η δήλωσή της διαστρεβλώθηκε σκοπίμως «από όσους βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησής μου και συμπράττουν αδίστακτα στο πολιτικό συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα μου» και επιτέθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή τάχθηκε κατά της διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών στη Λάρισα, ενώ σε ό,τι αφορά το υπό ίδρυση κόμμα της εκτίμησε ότι οι αντιδράσεις που εκδηλώνονται, πριν καν ανακοινωθούν οι επίσημες θέσεις, υποδηλώνουν φόβο.

Οπως εξήγησε, πρόκειται για μια προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή πολιτών που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ένταξή του σε μια συγκεκριμένη ιδεολογία. «Θα τα δείτε όλα, θα είναι πολύ αναλυτικά και ως προς τις θέσεις στην οικονομία και στα εθνικά και στην υγεία, σε όλα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε πως «η κυρία Καρυστιανού εκπέμπει ένα ακροδεξιό στίγμα». Οπως, όμως, δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο όγκος των δυνάμει ψηφοφόρων του υπό ίδρυση κόμματός της βρίσκεται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pulse, στην ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζαν ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα της Μ. Καρυστιανού, το 46% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ απαντά θετικά και με ενδιαφέρον όπως και το 56% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας. Θετικά και με ενδιαφέρον, βλέπουν το κόμμα Καρυστιανού το 48% όσων αυτοχαρακτηρίζονται αριστεροί και το 41% όσων δηλώνουν κεντροαριστεροί, καθώς και το 29% όσων λένε ότι είναι κεντρώοι. Αντίθετα, στους δεξιούς (12%) και στους κεντροδεξιούς (9%) η απήχηση της Μ. Καρυστιανού είναι σαφώς πιο περιορισμένη.

Δημοτικότητα

Η όψιμη πολιτικός διατηρεί πάντως μια πολύ υψηλή δημοτικότητα που σύμφωνα με την Metron Analysis φτάνει το 50% (με 42% αρνητικές γνώμες). Στην ίδια δημοσκόπηση, το 33% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει το υπό ίδρυση κόμμα, ενώ στη δημοσκόπηση της Pulse το ίδιο υψηλό ποσοστό (33%) δηλώνει ότι αντιμετωπίζει θετικά και με ενδιαφέρον το κόμμα της Μ. Καρυστιανού.