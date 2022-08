Πού θα στείλει ο Ερντογάν το γεωτρύπανο - Η Άγκυρα εξέδωσε Navtex - Bίντεο

Στα βόρεια της Κύπρου το «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν».

Στη φιέστα για τον απόπλου του τουρκικού γεωτρύπανου μίλησε ο Τούρκος πρόεδρος, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το γεωτρύπανο κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο, όπου σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Τουρκία πραγματοποιεί επιχειρήσεις έρευνας και γεώτρησης σε περιοχές «εντός της δικαιοδοσίας της». «Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός γι’ αυτό» είπε.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, στην τοποθεσία Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Gazi Pasa, θα κατευθυνθεί το πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν». Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται βόρεια της Κύπρου.

Türkiye : Erdogan inspecte le navire d'exploration "Abdulhamid Han" - Après une cérémonie officielle, le navire partira à la recherche de pétrole et de gaz naturel en Méditerranée pic.twitter.com/TCfqcaXXi3 — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) August 9, 2022

«Το γεωτρύπανό μας Αμπντούλ Χαμίτ Χαν είναι το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας. Ούτε οι μαριονέτες ούτε αυτοί που τραβούν τα νήματά τους θα μπορέσουν να μας εμποδίσουν να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στη Μεσόγειο», σημείωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας στη συνέχεια ότι «τουλάχιστον θα θυμούνται τον Εθνικό Αγώνα εδώ κι έναν αιώνα. Αλλά δεν πρέπει να φοβούνται. Αρχή μας είναι όχι μόνο να μην επιτρέπουμε το σφετερισμό των δικαιωμάτων μας, αλλά και να μην εποφθαλμιούμε τα δικαιώματα κανενός».

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Τουρκίας, ο Ερντογάν δικαιολόγησε την επιλογή της θέσης που θα κάνει γεώτρηση το «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» ως εξής:

«Η Ελλάδα, “πληρεξούσιο κράτος” που έχει παραχωρήσει σε μεγάλο βαθμό την κυριαρχία του στην Ουάσιγκτον, είχε ζητήσει να χτυπηθεί το «Αμπντουλχαμίτ Χαν» εάν προχωρούσε σε γεώτρηση γύρω από την Κύπρο ή στα ανοικτά της Ανατολικής Μεσογείου. Ο αμερικανικός στρατός, που προετοιμάζει την Ελλάδα για πόλεμο με την Τουρκία, έχει τοποθετήσει πρόσφατα μαχητικά αεροσκάφη F-22 στην Κρήτη. Η Άγκυρα δεν έπεσε στην παγίδα της Ουάσινγκτον και δήλωσε ότι πρώτα θα βγάλει φυσικό αέριο από τις περιοχές κοντά στις ακτές της. Εάν βρεθεί αέριο στις περιοχές αυτές σύντομα, αυτό θα ακυρώσει και τα σχέδια της Ελλάδας και της “Νότιας Κύπρου” στην Ανατολική Μεσόγειο. Διότι, εάν η Τουρκία βρει φυσικό αέριο σε τοποθεσία κοντά στο Γκαζίπασα, η πιο οικονομική διαδρομή για τη μεταφορά του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη θα έχει διαμορφωθεί από μόνη της».

Ο χάρτης των ερευνών

Δείτε βίντεο από την τελετή:

Η Τουρκία εξέδωσε και τη σχετική Navtex:

Tο γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» θα πραγματοποιεί έρευνες έως τις 7 Οκτωβρίου.

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDULHAMID HAN, HAKAN ILHAN, KUTSI ILHAN AND MURAT ILHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YORUKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.