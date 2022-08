Πού το πάει ο Ερντογάν με το γεωτρύπανο: Aντιδράσεις στην Τουρκία - Ο Κ. Φίλης αναλύει τις κινήσεις της Άγκυρας -Bίντεο

Νωρίτερα, ηχηρή ήταν η απάντηση της Αθήνας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για πλειοδοσία προκλήσεων από το πολιτικό προσωπικό της γείτονος, σημειώνοντας πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω όσον αφορά θέματα εθνικής κυριαρχίας.

Στο μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος επιδόθηκε σε ένα προεκλογικό σόου από το λιμάνι Τασούκου στη Μερσίνη στον απόπλου του τουρκικού γεωτρύπανου, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Τουρκία πραγματοποιεί επιχειρήσεις έρευνας και γεώτρησης σε περιοχές «εντός της δικαιοδοσίας της». «Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός γι’ αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα πρόσθεσε ότι το γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» είναι «το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας» στον τομέα της ενέργειας. Καυχήθηκε δε ότι η Τουρκία διαθέτει έναν «σπάνιο» στόλο γεωτρήσεων στον κόσμο.

Abdulhamid Han, Türkiye’s fourth drill ship, embarks on its first mission in the Mediterranean following a ceremony attended by President Erdogan.

The new ship is one of five seventh-generation ultra-deepwater drill ships in the world pic.twitter.com/uJFbgD1obJ