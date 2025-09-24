Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελέγχουμε όλα τα αρχεία πληρωμής από το παρελθόν - Real.gr

Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες στις οριζόμενες προθεσμίες

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Αγώνα δρόμου προκειμένου να μη χαθούν οι οριζόμενες προθεσμίες προκειμένου να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τον νέο προερχόμενο από την ΑΑΔΕ Πρόεδρο Ιωάννη Καββαδά.

Ο κ. Καββαδάς καταθέτει από το πρωί στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής αποδίδοντας σε αυτή τη διαδικασία ελέγχου την όποια καθυστέρηση στις πληρωμές . “Ελέγχουμε όλα τα αρχεία πληρωμών. Και του παρελθόντος. Στόχος μας είναι να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες και να εξαιρεθούν όσοι δεν δικαιούνται ενίσχυσης. Εκτιμώ ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ημερομηνίες πληρωμών και τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καββαδάς.

Ο κ. Καββαδάς δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για το πως είναι δυνατόν υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ τα ονόματα των οποίων είναι στις επισυνδέσεις της δικογραφίας να συνεχίζουν στον οργανισμό και πως διασφαλίζεται ότι δεν θα αποκρύψουν στοιχεία ή αρχεία.

Ο νέος Πρόεδρος του Οργανισμού επεσήμανε ότι η βασική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να πληρωθούν οι αγρότες και πως δεν υπάρχει κάποια διοικητική διαδικασία στον Οργανισμό κατά υπαλλήλων.