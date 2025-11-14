Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στο Kontra24: Η Τυχεροπούλου πρέπει να ελέγχεται, όχι να ελέγχει άλλους - Real.gr

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας, μιλώντας στην εκπομπή Kontra24 του Κontra Channel με την Λουκία Γκάτσου.

«Η κα Τυχεροπούλου δεν είναι μια απλή υπάλληλος, ήταν μια υπάλληλος που το ΄22-΄23 είχε όλο τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες της, είχε και τις δύο διευθύνσεις από τις επτά, που δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε να έχει δύο διευθύνσεις ένας άνθρωπος , μάλιστα και πτυχιούχος ΤΕΙ, όχι ΑΕΙ, και αυτές οι δύο διευθύνσεις ήταν που πληρώνανε τα τρία δισεκατομμύρια. Τα δύο η μια διεύθυνση, το άλλο η άλλη διεύθυνση. Μιλάμε για τέτοιο άτομο».

Και πρόσθεσε: «Εγώ θεωρώ ότι η κα Τυχεροπούλου πρέπει να ελέγχεται, όχι να είναι εκεί να ελέγχει άλλους. Γι’ αυτά τα 17 αδικήματα που έγραψα στις επιστολές μου, τα κατέθεσα στη Βουλή και στην Εξεταστική, γνωρίζουν όλοι οι βουλευτές ή θα έπρεπε να γνωρίζουν».