Προκαλεί η Άγκυρα: Μιλάει για «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη - Τι αναφέρει σε ανάρτηση - Real.gr

10:24, 29/01/2026
Στη ρητορική περί «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη επιμένει η Άγκυρα μέσω ανάρτησης του τουρκικού ΥΠΕΞ στο Χ.

Στην ανάρτηση που έκανε το τουρκικό ΥΠΕΞ, με αφορμή την επέτειο της καθιερωμένης από την Τουρκία «Ημέρας Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για τους ομογενείς της, σημειώνεται ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «να υποστηρίζει τα δικαιώματα» τους, «τα οποία βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες».

Παράλληλα, λέει ότι «θα είναι πάντα στο πλευρό τους».

