Προκαλεί η Αγκυρα: Νέα NAVTEX ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Πηγή: militaire.gr

TURNHOS N/W : 1246/20

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 26, 27 OCT 20 FROM 0600Z TO 1300Z AND 28 OCT 20 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 281000Z OCT 20.