Προκαλεί η Αλβανίδα ΥΠΕΞ για τη σύλληψη Μπελέρη: «H Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της χωρίς εξωτερικές πιέσεις»

Και συνέχισε: «Η υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη ενός πολίτη της Αλβανίας που διαγωνίζεται για να εκλεγεί από τους συμπολίτες του, δεν χρήζει καμίας ειδικής μεταχείρισης. Είναι ίσος ενώπιον του νόμου όπως όλοι. Είναι στο χέρι των εισαγγελέων και των δικαστών να ασχοληθούν με αυτή την υπόθεση σύμφωνα με τα στοιχεία».

Καταλήγοντας, έγραψε: «Ζητάμε με σεβασμό από τους Έλληνες φίλους μας στην Αθήνα να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα με υπομονή, επιτρέποντας στην αλβανική δικαιοσύνη να κάνει το έργο της χωρίς εξωτερικές πιέσεις και διχαστικά μηνύματα. Είναι πολύ καλό που ενημερώνονται οι Βρυξέλλες, αλλά πρέπει να περιμένουμε να βγουν τα στοιχεία».

2/3The candidacy of Fredis Beleris, a citizen of Albania running for election by his fellow citizens, does not warrant any special treatment. He is as equal in front of law as anyone else. It is up only to the prosecutors and judges to handle this case in accordance with evidence