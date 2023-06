Προκαλεί ο Ερντογάν: Η Ελλάδα να σταματήσει τα εξοπλιστικά - Τι θα πω στον Μητσοτάκη

«Μετά την εκλογή μας, μου τηλεφώνησε ο Μητσοτάκης και μου έδωσε συγχαρητήρια. Ήταν μια τέτοια φάση. Επομένως, αν συμβεί κάτι τέτοιο στο Βίλνιους, δεν θα αποφύγουμε να συναντηθούμε. Είμαστε δύο γειτονικές χώρες. Εφόσον δεν υπάρχουν αμφίσημα μηνύματα, επιδιώκουμε να μειώσουμε την εχθρότητα αντί να τη αυξήσουμε. Θα τα πούμε λοιπόν και εκεί. Φυσικά υπάρχει κάτι εδώ.

Ξέρουμε και το τι θα πούμε: ‘Κύριε Πρωθυπουργέ σταματήστε τώρα τα εξοπλιστικά. Που θα φτάσετε με αυτά τα εξοπλιστικά; Η Αμερική σου δίνει συνέχεια πολλά όπλα. Γιατί τα αγοράζετε; Μήπως σας τα δίνουν δωρεάν και δεν σας ζητούν χρήματα;’. Μάλλον θα μιλήσουμε για αυτά. Να ξέρετε επίσης ότι υπάρχουμε για να μειώσουμε τους εχθρούς μας, όχι για να τους αυξήσουμε. Αυτή είναι η Τουρκία, αυτός είναι ο Ερντογάν».

