Προκαλεί ο Τσαβούσογλου: «Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα πάμε και πού»

Ο πρωθυπουργός είχε τονίσει χαρακτηριστικά πως «περιμένουμε όσους απειλούν ότι θα έρθουν μια νύχτα, να έρθουν στο φως της ημέρας».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου απάντησε πως «εμείς θα αποφασίσουμε πότε και πού θα πάμε».

Turkish foreign minister dismisses Greek premier's remarks on waiting to see Türkiye ‘in the light of day,’ saying, ‘We will decide when and where to go’