Πρόκληση του τουρκικού ΥΠΑΜ: «Η προσέγγιση της Ελλάδας φταίει» για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο - Real.gr

Η τριμερής πρωτοβουλία στρατιωτικής συνεργασίας Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή για την Τουρκία, δήλωσε το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την Πέμπτη, μεταθέτοντας ταυτοχρόνως προκλητικά την ευθύνη για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναερίου χώρου στο Αιγαίο, στην «ασυνέπεια της προσέγγισης της Ελλάδας όσον αφορά τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο».

«Η εν λόγω πρωτοβουλία [η τριμερής] δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή για την Τουρκία», δήλωσε το Υπουργείο στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της αμυντικής εταιρείας Aselsan με έδρα στην Άγκυρα.

«Οι δηλώσεις του Ισραήλ που απευθύνονται στην Τουρκία και η ρητορική του που θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση στην περιοχή δεν έχουν καμία βάση όσον αφορά την πραγματικότητα επί τόπου και το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε το Υπουργείο τονίζοντας ότι δεν είναι η Τουρκία που κλιμακώνει τις εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Το μέρος που κλιμακώνει τις εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία,αλλά οι αποκλειστικές και μονομερείς ενέργειες, οι προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων», ανέφερε η δήλωση, σημειώνοντας ότι «η Τουρκία προτιμά η περιοχή να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως περιοχή σύγκρουσης».

Αναφερόμενο στις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, το Υπουργείο δήλωσε: «Στη βάση των ισχυρισμών για παραβίαση του εναερίου χώρου βρίσκεται η ασυνέπεια της προσέγγισης της Ελλάδας όσον αφορά τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία δεν έχει προηγούμενο σήμερα ή στην ιστορία».

«Οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στο Αιγαίο πραγματοποιούνται στον διεθνή εναέριο χώρο. Η Τουρκία είναι διατεθειμένη να επιλύσει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των καλών γειτονικών σχέσεων», ανέφερε το Υπουργείο.

«Η Τουρκία ευνοεί τον εποικοδομητικό διάλογο»

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σημείωσε επίσης ότι η Άγκυρα παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή και στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος διαλόγου.

«Η χώρα μας ευνοεί τον εποικοδομητικό διάλογο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με βάση τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, πρέπει να γίνει γνωστό ότι μέτρα που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί τόπου», επισημαίνεται στη δήλωση.

Το Υπουργείο τόνισε ότι η θέση της Τουρκίας όσον αφορά την ασφάλεια και τα δικαιώματα της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)» είναι «σαφής και αμετάβλητη», προσθέτοντας ότι «η Τουρκία δεν έχει απέχει από τη χρήση των εξουσιών που της έχουν παραχωρηθεί από την εγγύηση μέχρι σήμερα και δεν θα απέχει από αυτό στο μέλλον».