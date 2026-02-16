Quantcast
Προκόπης Παυλόπουλος για Eλένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο πεδίο της εν γένει ευρωπαϊκής διανόησης - Real.gr
real player

Προκόπης Παυλόπουλος για Eλένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο πεδίο της εν γένει ευρωπαϊκής διανόησης

21:04, 16/02/2026
Προκόπης Παυλόπουλος για Eλένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο πεδίο της εν γένει ευρωπαϊκής διανόησης

Δήλωση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκού κ. Προκοπίου Παυλοπούλου για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

Ο θάνατος της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ μεταξύ άλλων καταγράφει και τις διαστάσεις του δυσαναπλήρωτου κενού που αφήνει η απώλειά της στο πεδίο  της εν γένει ευρωπαϊκής διανόησης, ιδίως σε ό,τι αφορά την έρευνα  γύρω από την ανεξάντλητη διαχρονική πολιτισμική παρακαταθήκη της Ελλάδας κατ’ εξοχήν στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό μέσω του Αρχαίου Ελληνικού και του Βυζαντινού Πολιτισμού.

Αιωνία η Μνήμη της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τασούλας: «Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη και ένα ζωντανό παράδειγμα προσφοράς»

Τασούλας: «Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη και ένα ζωντανό παράδειγμα προσφοράς»

21:21 16/02
Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις

Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις

21:15 16/02
Προκόπης Παυλόπουλος για Eλένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο πεδίο της εν γένει ευρωπαϊκής διανόησης

Προκόπης Παυλόπουλος για Eλένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο πεδίο της εν γένει ευρωπαϊκής διανόησης

21:04 16/02
Kate Middleton: Όταν έμαθε τη διάγνωση καρκίνου – «Ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα…»

Kate Middleton: Όταν έμαθε τη διάγνωση καρκίνου – «Ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα…»

21:00 16/02
Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Νίκος Χατζηνικολάου – Προφίλ στο «X» παρίστανε ότι ήταν ο ίδιος

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Νίκος Χατζηνικολάου – Προφίλ στο «X» παρίστανε ότι ήταν ο ίδιος

20:54 16/02
Μητσοτάκης: Αυτή η χρονιά πριν από τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται

Μητσοτάκης: Αυτή η χρονιά πριν από τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται

20:53 16/02
Ολυμπιακός - Μαρινάκης: «Απαιτώ το πρωτάθλημα»

Ολυμπιακός - Μαρινάκης: «Απαιτώ το πρωτάθλημα»

20:45 16/02
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Όσα είχε πει στο Ενώπιος Ενωπίω και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 - «Γεννήθηκα και θα πεθάνω Αριστερή»

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Όσα είχε πει στο Ενώπιος Ενωπίω και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 - «Γεννήθηκα και θα πεθάνω Αριστερή»

20:35 16/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved