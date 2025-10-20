Προκόπης Παυλόπουλος: Ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών - Real.gr

ΠΗΓΗ: Realnews

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ακαδημαϊκός Προκόπης Παυλόπουλος επιστρέφει -όπως συνηθίζει- στο βήμα της Ακαδημίας Αθηνών, αυτή τη φορά για να εκφωνήσει την κεντρική ομιλία στην πανηγυρική συνεδρία για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Με θέμα «Η διαχρονική προσήλωση του έθνους των Ελλήνων στις αρχές της αντίστασης υπέρ της ελευθερίας», ο Πρ. Παυλόπουλος αναμένεται, όπως πάντα, να συνδυάσει ιστορική αναδρομή, θεσμικό στοχασμό και επίκαιρα μηνύματα.

Οσοι γνωρίζουν το ύφος των παρεμβάσεών του, περιμένουν μία ακόμη ομιλία με βάθος, κύρος και εθνικό παλμό, στο πνεύμα του «ΟΧΙ» που ενώνει τις γενιές.