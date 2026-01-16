Προκόπης Παυλόπουλος στο Xinhua News: Οι πολιτισμοί πρέπει να χτίζουν διάλογο, όχι χάσμα - BINTEO - Real.gr

Quantcast
Προκόπης Παυλόπουλος στο Xinhua News: Οι πολιτισμοί πρέπει να χτίζουν διάλογο, όχι χάσμα – BINTEO

23:40, 16/01/2026
Προκόπης Παυλόπουλος στο Xinhua News: Οι πολιτισμοί πρέπει να χτίζουν διάλογο, όχι χάσμα – BINTEO

Συνέντευξη του κ. Προκόπη Παυλοπούλου στον Κινεζικό Τηλεοπτικό Σταθμό «Nixhua News» για την σύγχρονη σημασία του Διαλόγου των Πολιτισμών και ιδίως των Πολιτισμών Ελλάδας και Κίνας.

«Ο Προκόπης Παυλόπουλος διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 2015 έως το 2020. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, υπήρξε μάρτυρας της εμβάθυνσης των ελληνοκινεζικών σχέσεων, η οποία χαρακτηρίστηκε από συχνές ανταλλαγές υψηλού επιπέδου και αυξανόμενη πολιτιστική και οικονομική συνεργασία.», αναφέρει το Xinhua News.

Και συνεχίζει: «Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο πρακτορείο Xinhua έκανε ανασκόπηση της πεντηκονταετούς πορείας των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, επισημαίνοντας ότι οι αληθινοί πολιτισμοί δεν δημιουργούν διχασμούς αλλά χτίζουν γέφυρες, η λεγόμενη “σύγκρουση των πολιτισμών” δεν ευσταθεί

Αναλυτικά ολόκληρη η συνέντευξη του Προκόπη Παυλόπουλου στο Xinhua News:

 

 

