Προσωρινή διαταγή υπέρ του εκδοτικού οίκου Gutenberg για τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα - Real.gr

11:09, 14/11/2025
Προσωρινή διαταγή υπέρ του εκδοτικού οίκου Gutenberg στην προσφυγή του κατά της Documento Media σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», εκδόθηκε σήμερα.
της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση προβλέπει:

    • Άμεση απόσυρση των δημοσιευμένων αποσπασμάτων.
    • Απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης οποιουδήποτε υλικού από το βιβλίο έως την επίσημη κυκλοφορία του.
    • Απαγόρευση αναπαραγωγής, διανομής, εμπορίας και εκμετάλλευσης αποσπασμάτων μέχρι τη νόμιμη έκδοσή του.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων έχει οριστεί για τις 20 Απριλίου 2026, οπότε και θα εξεταστεί ουσιαστικότερα η υπόθεση.

Ο εκδοτικός οίκος του Τσίπρα κατηγορεί το Documento του Βαξεβάνη για υποκλοπή – Τι απαντά ο δημοσιογράφος

