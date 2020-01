Πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας με 261 ψήφους - Αικ. Σακελλαροπούλου: «Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης»

Ο κ. Τασούλας επέδωσε στη νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Βουλής, μία πρόταση που -όπως είπε- έτυχε ευρύτατης αποδοχής με 261 ψήφους, υπερκαλύπτοντας τα 2/3 που απαιτεί και επικυρώνοντας την ενωτική και αξιοκρατική υποψηφιότητά της. Γεγονός που καταδεικνύει ότι τα υψηλά καθήκοντά της εκκινούν ευοίωνα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στον αείμνηστο ΠτΔ Μιχάλη Στασινόπουλο, ο οποίος επίσης προερχόταν από τους κόλπους του ΣτΕ και επικαλέστηκε δικές του αναφορές για τον ρόλο του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, τονίζοντας ότι αυτό δημιούργησε «μία νέα εποχή στον δημόσιο βίο της χώρας». Αναφερόμενος στην κ. Σακελλαροπούλου, επισήμανε ότι διαθέτει το θεσμικό παράστημα που απαιτείται για τον ρυθμιστή του πολιτεύματος και τον εκφραστή του έθνους. Ο κ. Τασούλας τη χαρακτήρισε πανάξια δικαστική λειτουργό, στο πρόσωπο της οποίας τιμάται η ελληνική δικαιοσύνη και η σύγχρονη Ελληνίδα. Και κατέληξε λέγοντας ότι από αυτό το υψηλό σκαλί θα υπηρετήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τη συμπλήρωση δύο αιώνων από την Ελληνική Επανάσταση. «Επάξια η εκλογή αντάξια να είναι και η θητεία σας», ευχήθηκε ο κ. Τασούλας.

Από την πλευρά της, η κ. Σακελλαροπούλου, συγκινημένη ευχαρίστησε τη Βουλή για την εκλογή της και την αντιπροσωπεία για τα θερμά της λόγια, υπογραμμίζοντας ότι έχει πλήρη συνείδηση του βάρους που επωμίζεται και του χρέους που αναλαμβάνει. «Η χώρα μας είναι ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ανάπτυξης και πολιτισμού και για να συνεχίζει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διασφάλιση της εδαφικής της ακεραιότητας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», σημείωσε.

Η κ. Σακελλαροπούλου έδωσε το στίγμα της για τα μείζονα ζητήματα, μεταξύ αυτών η οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η φυγή των νέων στο εξωτερικό, η μετακίνηση των πληθυσμών, η προστασία αδυνάμων και η υποχώρηση του κράτους δικαίου. «Προσβλέπω σε μία κοινωνία που σέβεται τα δικαιώματα όπως περιγράφονται στο Σύνταγμα, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», είπε η κ. Σακελλαροπούλου και μίλησε στη συνέχεια για μία κοινωνία που στηριζόμενη στη μακρά της δημοκρατική παράδοση επουλώνει τα τραύματα του παρελθόντος και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. «Για αυτό το μέλλον διαβεβαιώνω ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για την εκπλήρωση του συνταγματικού μου ρόλου», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται, ότι η κ. Σακελλαροπούλου εξελέγη από τη Βουλή των Ελλήνων στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας με 261 ψήφους. Την υποψηφιότητά της πρότεινε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και είναι η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα στη χώρα, αλλά και η πρώτη που έγινε αποδεκτή από τρία κόμματα της Βουλής.

Η κ. Σακελλαροπούλου εξελέγη από την πρώτη ψηφοφορία, ξεπερνώντας, μάλιστα, την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων του σώματος (200 ψήφοι).

Δείτε τι είπαν ο Πρόεδρος της Βουλής και η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Η εκλογή με ευρύτατη πλειοψηφία στη Βουλή

Η υποψηφιότητα της κ. Σακελλαρόπουλου συγκέντρωσε 261 θετικές ψήφους από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Αλλαγής ενώ παρών ψήφισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και του ΜΕΡΑ25.

Από την ψηφοφορία δεν έλειψαν τα ευτράπελα.

Οι βουλευτές Νίκος Μανωλάκος (ΝΔ) και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) να "μένουν" λόγω βλάβης των οχημάτων τους με τον πρώτο να προλαβαίνει οριακά αλλά τον δεύτερο να μην τα καταφέρνει.

Απών από ψηφοφορία ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Τρυφών Αλεξιάδης και ο Νίκος Συρμαλένιος οι οποίοι με επιστολή γνωστοποίησαν την πρόθεση τους να στηρίξουν την κα Σακελλαρόπουλου.

Απών χωρίς να έχει αιτιολογήσει την απουσία του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Ζουράρις ενώ απούσα λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας ήταν και η βουλευτής του ΜΕΡΑ 25 Κ. Αδάμου.

Τηλεφωνική επικοινωνία Παυλόπουλου-Σακελλαροπούλου

Με τη διάδοχο του Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου επικοινώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκοπής Παυλόπουλος προκειμένου να τη συγχαρεί.

Αμέσως μετά την αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας από τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκοπής Παυλόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κα Σακελλαρόπουλου εκφράζοντας της συγχαρητήρια, ευχόμενος παράλληλα καλή επιτυχία στο έργο της.

Η ορκωμοσία της κ. Σακελλαρόπουλου θα τελεστεί στη Βουλή στις 13 Μαρτίου ενώ αμέσως μετά θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την ανάληψη των καθηκόντων της.

Δείτε τη διαδικασία της ψηφοφορίας στη Βουλή για την εκλογή της κ. Σακελλαροπούλου

Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν συνεχάρησαν την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν συνεχάρησαν την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για την εκλογή της στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αναλυτικά, στο μήνυμά του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρει: "Θα ήθελα να συγχαρώ την Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την εκλογή της ως νέου προέδρου της Ελλάδας", σημειώνοντας ότι αποτελεί "ένα σπουδαίο μήνυμα η εκλογή της πρώτης γυναίκας αρχηγού κράτους της Δημοκρατίας". "Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει στη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης", καταλήγει.

"Συγχαρητήρια στην Αικατερίνη Σακελλαροπούλου - την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που εκλέγεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων", δήλωσε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. "Προχωράμε σε μια νέα εποχή ισότητας", ανέφερε.

Congratulations to Aikaterini Sakellaropoulou - the first female President of the Hellenic Republic elected with a very large majority today in the Hellenic Parliament.

