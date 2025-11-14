Quantcast
«Προτιμά τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας» - Η απάντηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη για τον χαρακτηρισμό του βιβλίου του ως «μυθιστόρημα» - Real.gr
real player

«Προτιμά τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας» – Η απάντηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη για τον χαρακτηρισμό του βιβλίου του ως «μυθιστόρημα»

14:54, 14/11/2025
«Προτιμά τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας» – Η απάντηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη για τον χαρακτηρισμό του βιβλίου του ως «μυθιστόρημα»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απάντησε, μέσω ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύσωσης,  με αιχμηρό τόνο στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» ως «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και είχε δηλώσει ότι δεν θα το διαβάσει, αφήνοντας την «αποδόμησή» του σε άλλους.

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας στρέφει τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι προτιμά να ασχολείται με σκάνδαλα και υποθέσεις διαφθοράς αντί για τη συζήτηση για τα λάθη του παρελθόντος και τα αδιέξοδα της σημερινής διακυβέρνησης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το αδημοσίευτο βιβλίο μου με τον τίτλο Ιθάκη «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους.
Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας.
Και να επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της.
Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη.
Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βουλή: Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια: «Η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται - Οι επιλογές σας δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες»

Βουλή: Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια: «Η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται - Οι επιλογές σας δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες»

15:11 14/11
Πιερρακάκης στο Bloomberg: Προανήγγειλε την εξόφληση του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα

Πιερρακάκης στο Bloomberg: Προανήγγειλε την εξόφληση του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα

16:14 14/11
Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι διαρρήκτες εμβολίζουν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ

Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι διαρρήκτες εμβολίζουν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ

13:17 14/11
Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αστυνομικός που βρισκόταν στο ΑΤ τη μοιραία νύχτα

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αστυνομικός που βρισκόταν στο ΑΤ τη μοιραία νύχτα

13:54 14/11
«Προτιμά τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας» - Η απάντηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη για τον χαρακτηρισμό του βιβλίου του ως «μυθιστόρημα»

«Προτιμά τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας» - Η απάντηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη για τον χαρακτηρισμό του βιβλίου του ως «μυθιστόρημα»

14:54 14/11
Καραλής για τη δυσλεξία: Ήταν δύσκολη η μάχη – Έκανα λογοθεραπεία

Καραλής για τη δυσλεξία: Ήταν δύσκολη η μάχη – Έκανα λογοθεραπεία

04:45 14/11
Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

19:24 12/11
Ιωάννα Μαλέσκου: Η αλλαγή στην εμφάνισή της που ενθουσίασε τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά 

Ιωάννα Μαλέσκου: Η αλλαγή στην εμφάνισή της που ενθουσίασε τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά 

14:30 14/11

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουμε βρει τους νονούς – Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο»

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουμε βρει τους νονούς – Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο»

16:15 14/11
Πιερρακάκης στο Bloomberg: Προανήγγειλε την εξόφληση του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα

Πιερρακάκης στο Bloomberg: Προανήγγειλε την εξόφληση του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα

16:14 14/11
Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Πάει να βγάλει χρήματα καταθέτοντας στη δημόσια σφαίρα ό,τι γινόταν»

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Πάει να βγάλει χρήματα καταθέτοντας στη δημόσια σφαίρα ό,τι γινόταν»

16:05 14/11
Θεσσαλονίκη: Ξανά ισόβια στον 25χρονο που σκότωσε 20χρονο στην Άνω Καμήλα Σερρών για λόγους ερωτικής αντιζηλίας

Θεσσαλονίκη: Ξανά ισόβια στον 25χρονο που σκότωσε 20χρονο στην Άνω Καμήλα Σερρών για λόγους ερωτικής αντιζηλίας

16:00 14/11
Εφαρμόστηκε ο «κόφτης» στη Βουλή - Η συζήτηση διήρκησε 55 λεπτά, αντί για μιάμιση ώρα

Εφαρμόστηκε ο «κόφτης» στη Βουλή - Η συζήτηση διήρκησε 55 λεπτά, αντί για μιάμιση ώρα

15:45 14/11
Γάζα: Την ώρα που η διεθνής κοινότητα κωλυσιεργεί, η Χαμάς εδραιώνει τη θέση της στον παλαιστινιακό θύλακα

Γάζα: Την ώρα που η διεθνής κοινότητα κωλυσιεργεί, η Χαμάς εδραιώνει τη θέση της στον παλαιστινιακό θύλακα

15:45 14/11
Δίκη για υποκλοπές: Κατέθεσε πρώην στέλεχος της ΕΥΠ - «Η παρακολούθηση συνδέεται με καταγγελία που είχα υποβάλει για σεξουαλική παρενόχληση»

Δίκη για υποκλοπές: Κατέθεσε πρώην στέλεχος της ΕΥΠ - «Η παρακολούθηση συνδέεται με καταγγελία που είχα υποβάλει για σεξουαλική παρενόχληση»

15:30 14/11
ΗΠΑ: Μόνο το 29% στηρίζει την επέμβαση του αμερικανικού στρατού για την εξόντωση υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό

ΗΠΑ: Μόνο το 29% στηρίζει την επέμβαση του αμερικανικού στρατού για την εξόντωση υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό

15:15 14/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved