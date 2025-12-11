Πυρά Κωνσταντοπούλου και κατά του ΠΑΣΟΚ - Real.gr

Ένταση με τη Μιλένα Αποστολάκη λόγω καταδίκης της επίθεσης στη Μ. Συρεγγέλα.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Νέα ένταση προκλήθηκε στην εξεταστική επιτροπή όταν η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη καταδίκασε τη λεκτική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Μαρία Συρεγγέλα λέγοντας της “σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν”.

Ο διάλογος είχε ως εξής:

Μ. Αποστολάκη: Ενημερώθηκα για όσα είπε η κα Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα και εκφράζοντας το σύνολο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ καταδικάζουμε λεκτικές επιθέσεις, πολύ περισσότερο αν έχουν σεξιστικό περιεχόμενο .

Μ.Λαζαρίδης: Σας πήρε ώρα

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Μην τη μαλώνετε. Σας έκανε το χατήρι να καταδικάσει

Μ. Αποστολάκη: Δεν έκανα κανένα χατήρι .

Ζ.Κωνσταντοπούλου: το είδαμε

Μ. Αποστολάκη: Χατήρια δεν κάνει το ΠΑΣΟΚ

Ζ.Κωναστοπούλου: Το είδαμε

Μ. Αποστολάκη: Το Πασοκ δεν κάνει χατήρια

Αν. Νικολακόπουλος: Σεβαστείτε λίγο

Ζ.Κωνσταντοπούλου: Χατήρια στη Ν.Δ . Τι ντροπή