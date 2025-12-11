Πυρά Κωνσταντοπούλου και κατά του ΠΑΣΟΚ - Real.gr

Νέα ένταση προκλήθηκε στην εξεταστική επιτροπή όταν η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη καταδίκασε τη λεκτική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Μαρία Συρεγγέλα λέγοντας της “σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν”.
Ο διάλογος είχε ως εξής:
Μ. Αποστολάκη: Ενημερώθηκα για όσα είπε η κα Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα και εκφράζοντας το σύνολο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ καταδικάζουμε λεκτικές επιθέσεις, πολύ περισσότερο αν έχουν σεξιστικό περιεχόμενο .
Μ.Λαζαρίδης: Σας πήρε ώρα
Ζ.Κωνσταντοπούλου: Μην τη μαλώνετε. Σας έκανε το χατήρι να καταδικάσει
Μ. Αποστολάκη: Δεν έκανα κανένα χατήρι .
Ζ.Κωνσταντοπούλου: το είδαμε
Μ. Αποστολάκη: Χατήρια δεν κάνει το ΠΑΣΟΚ
Ζ.Κωναστοπούλου: Το είδαμε
Μ. Αποστολάκη: Το Πασοκ δεν κάνει χατήρια
Αν. Νικολακόπουλος: Σεβαστείτε λίγο
Ζ.Κωνσταντοπούλου: Χατήρια στη Ν.Δ . Τι ντροπή