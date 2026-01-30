«Ράγισε» καρδιές η ομιλία του Ν. Βλαχάκου για τα Ίμια και τον ήρωα αδερφό του - Real.gr

“Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό. Ευχαριστώ τον Θεό για τα χρόνια που ζήσαμε μαζί”, ανέφερε.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

«Ράγισε» καρδιές η ομιλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Βλαχάκου στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τα Ίμια. Με δάκρυα στα μάτια ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον ήρωα αδερφό του αξιωματικό Παναγιώτη Βλαχάκο, ο οποίος μαζί με τον Έκτορα Γιαλοψό και τον Χριστόδουλο Καραθανάση έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στα Ίμια την 31η Ιανουαρίου 1996. “Ο Τάκης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Ήταν ο αδερφός μου, ήταν το άλλο μου μισό. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα καμαρώνει από ψηλά όχι μόνο για τις τελετές μνήμης αλλά και για το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού που συνεχίζει την αποστολή για την οποία έδωσε τη ζωή του. Θα τον θυμάμαι πάντα για το ήθος, το καθαρό βλέμμα, τη βαθιά πίστη στο καθήκον.

Θα νιώθω πάντα υπερήφανος για εκείνον. Ευχαριστώ τον Θεό για τα χρόνια που πορευτήκαμε και ζήσαμε μαζί” είπε με σπασμένη φωνή ο Ν. Βλαχάκος.

Ο βουλευτής της Ν.Δ χαρακτήρισε τη νύχτα των Ιμίων ως μια κρίση που άφησε βαθύ αποτύπωμα στη συνείδηση των Ελλήνων και ανέδειξε το ήθος και την αυταπάρνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

“30 χρόνια δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Για το έθνος είναι 30 χρόνια απουσίας, σιωπής και μνήμης. Ο Χριστόδουλος, ο Έκτορας, ο Τάκης δεν έγιναν ήρωες από επιλογή αλλά επειδή έκαναν το καθήκον τους χωρίς δεύτερη σκέψη. Σήμερα 30 χρόνια μετά δεν στεκόμαστε για να θυμηθούμε πως έφυγαν αλλά κυρίως πως έζησαν ως άνθρωποι του καθήκοντος, ως νέοι Έλληνες που δεν πίστεψαν ότι η πατρίδα είναι έννοια αφηρημένη. Μετά από εκείνη τη νύχτα θέλω να είμαι βέβαιος ότι ταπεινωμένοι Έλληνες και ταπεινωμένοι αξιωματικοί δεν θα υπάρξουν ξανά” τόνισε.

Αφού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την πολιτική διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση Σημίτη: “Η θυσία των τριών ηρώων μας υπενθυμίζει μια μεγάλη δύσκολη αλήθεια. Ότι σε κρίσιμες ώρες οι πολιτικές ενέργειες ή η απουσία καθαρών αποφάσεων έχει συνέπειες. Οι αξιωματικοί κάνουν πάντα το καθήκον τους. Το κράτος όμως έχει ευθύνη να τους στέλνει στη μάχη με σαφή στόχο και πλήρη κάλυψη” κατέληξε.