Ραγκούσης στον Realfm 97,8: Δεν με ενδιαφέρει να βοηθήσω να συντηρηθούν κόμματα που δεν προσφέρουν κυβερνώσα προοπτική στον λαό – Tι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού - Real.gr

«Νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μεγάλες αλλαγές στον προοδευτικό χώρο θα επιφέρει η υλοποίηση της προαναγγελθείσας πρωτοβουλίας από τον Αλέξη Τσίπρα και γενικότερα στο κομματικό σύστημα θα αναδιατάξει, εν μέρει, κάποιες ισορροπίες η ίδρυση κόμματος από την κ. Καρυστιανού», είπε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Κληθείς να σχολιάσει την δημοσκόπηση της εταιρείας Interview που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Political, είπε μεταξύ άλλων για τον υπό ίδρυση πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού: «Εγώ πιστεύω ότι περνώντας ο χρόνος θα γίνεται όλο και πιο σαφές ότι το κόμμα της θα αφορά περισσότερο τον χώρο της λεγόμενης δεξιάς πολυκατοικίας του κομματικού συστήματος και λιγότερο την κεντροαριστερά. Όσο απομακρύνεται από το σύμβολο της μάνας των Τεμπών και εγκαθίσταται στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ως η Καρυστιανού των κομμάτων, τόσο θα κρίνεται για τις πραγματικές ιδεολογικές και πολιτικές της απόψεις, τις οποίες δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς από τις μέχρι τώρα επιλογές της – με πρώτη και καλύτερη αυτή για το δεξί της χέρι, που είναι υποψήφια της Νίκης» είπε ο κ. Ραγκούσης.

Σχετικά με το κόμμα που φημολογείται ότι θα ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας και το εάν θα επιδιώξει να διεισδύσει στον στελεχιακό χώρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη ως ομιλητή στην εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε: «Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας έχει σκοπό και στόχο να εκπροσωπήσει την πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών, είτε αυτοί ψήφισαν και προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτοί ψήφιζαν και προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Άρα, δεν με εκπλήσσει το γεγονός ότι ο κ. Σαουλίδης θα συμμετέχει σε μία παρουσίαση βιβλίου».

Ερωτηθείς για τις προσωπικές του προθέσεις και εάν σκέφτεται να ακολουθήσει τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο κόμμα, απάντησε: «Εμένα η πρόθεσή μου είναι να κάνω τα αδύνατα δυνατά ώστε με τις όποιες ελάχιστες δυνάμεις μπορεί να διαθέτω, να βοηθήσω ώστε να αποκτήσει η χώρα κάτι που και ο προοδευτικός κόσμος και το δημοκρατικό μας πολίτευμα έχει ανάγκη, μία ευκαιρία για εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που να προέρχεται από τον προοδευτικό χώρο, που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων μηνών, αλλά των τελευταίων ετών. Εμένα αυτή είναι η πρόθεσή μου και δεν θα κάνω τίποτα διαφορετικό από αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να βοηθήσω να συντηρηθούν, απλώς για να υπάρχουν, τα κόμματα που δεν έχουν να προσφέρουν κυβερνώσα προοπτική στον ελληνικό λαό».

Όταν ρωτήθηκε εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκπληρώσει αυτή την κυβερνητική προοπτική, είπε: «Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ έντιμα και πολύ ειλικρινά το έχει πει αυτό, διότι επωδός των δηλώσεων που γίνονται από τα κορυφαία χείλη του κόμματος είναι σχετική με την ανάγκη να υπάρξουν συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ που να λέει ότι μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση και πώς να το πει όταν στις δημοσκοπήσεις καταγράφει χαμηλά, μονοψήφια ποσοστά».

Όσον αφορά το μέλλον του, διευκρίνισε ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να απαντήσει σε τέτοια ερώτηση (σ.σ. εάν θα ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα), «αν δεν προηγηθούν οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα». «Ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι είναι πολύ καθαρός και έχει τοποθετηθεί υπερβολικά έντιμα σε αυτά τα ζητήματα και έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό που θέλει να κάνει, δεν περιλαμβάνει τα υπάρχοντα κόμματα. Άλλωστε για αυτό αποχώρησε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρώντας έκανε σαφέστατη δήλωση ότι κλείνει για αυτόν το κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ έντιμα έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει στο μυαλό του την ίδρυση κάποιας καινούργιας πολιτικής πρωτοβουλίας, κάποιου καινούργιου πολιτικού φορέα», πρόσθεσε.

Για τους αγρότες

Σχετικά με την ακύρωση της συνάντησης του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους από τα μπλόκα της Πανελλαδικής Επιτροπής, ο κ. Ραγκούσης ανέφερε: «Όταν άκουσα ότι δεν θα γίνει το ένα από τα δύο ραντεβού, αιφνιδιάστηκα πάρα πολύ και μάλιστα στην αρχή υπέθεσα ότι θα είναι πραγματικοί και ουσιαστικοί οι λόγοι. Eιλικρινά δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη να υπάρξει σε μία χώρα που κυριολεκτικά ζει υπό το βάρος αυτής κατάστασης εδώ και 1,5 μήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία, κλάδους ολόκληρους και τους ίδιους τους αγρότες.

«Είναι εντελώς αδικαιολόγητη η κυβέρνηση να εγείρει ξαφνικά τέτοιας ήσσονος σημασίας ζητήματα. Το ακούει κανείς και μοιάζει σαν κάτι κωμικοτραγικό όλο αυτό. Είναι τραγική κατάσταση και βλέπουμε κωμικούς χειρισμούς , αν θα είναι 20-25, κλπ. Τις κυβερνήσεις ο λαός τις έχει για να λύνουν προβλήματα , δεν τις έχει ούτε για να είναι θεατές, ούτε για να είναι σχολιαστές και παρατηρητές των εξελίξεων, ιδίως όταν έχουν με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους μεγάλη ευθύνη για τη γέννηση αυτών των προβλημάτων».

Ερωτηθείς τι θα έκανε εκείνος εάν ήταν πρωθυπουργός, δηλαδή εάν θα συναντούσε αγρότες που ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις ή επεισόδια με αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είπε: «Πέρα από το τεκμήριο της αθωότητας που υπάρχει, ο ελεγχόμενος δεν σημαίνει ούτε ένοχος, ούτε κατηγορούμενος. Συγγνώμη η κυβέρνηση προτείνει να μπούμε σε αυτή την συζήτηση; Δηλαδή ο πρωθυπουργός με το δικό του σκεπτικό – που δεν το υιοθετώ προσωπικά, θα καθίσει κατά τα άλλα με κάποιους που πράγματι το γράμμα του νόμου που προσδιορίζει την ελευθερία των μετακινήσεων και των μεταφορών, έτσι κι αλλιώς το έχουν παραβιάσει; Θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα; Τότε, ας μην κάνει καθόλου κουβέντα με τα μπλόκα. Αν είναι συνεπής με αυτή τη θεωρία που ξαφνικά επικαλείται η κυβέρνηση, να τους πει ότι αν δεν άρετε τα μπλόκα, εγώ δεν συζητάω μαζί σας. Δεν λέει αυτό, λέει με τα μπλόκα παρόντα, που παραβιάζουν τυπικά τον νόμο, εγώ σας καλώ στο Μαξίμου».

«Δεν έχει αντίφαση αυτό το πράγμα; Δεν εκτίθεται η κυβέρνηση με αυτή την επιχειρηματολογία;» διερωτήθηκε ο πρώην υπουργός και υπογράμμισε ότι έχει έρθει η ώρα να λυθεί το πρόβλημα.