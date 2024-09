Reuters: Η Ελλάδα εξετάζει την αγορά drones από τις ΗΠΑ

Nέα Υόρκη, του Θανάση Κ. Τσίτσα

Το Switchblade, κατασκευασμένο από την AeroVironment, Inc. (AVAV.O), πετά προς έναν στόχο και εκρήγνυται. Έχει κερδίσει την προσοχή, επειδή ο ουκρανικός στρατός τα χρησιμοποιεί για να χτυπήσει ρωσικά στρατεύματα. «Επιλέξαμε τον τύπο Switchblade από τις ΗΠΑ», δήλωσε στο Reuters Έλληνας αξιωματούχος με γνώση του θέματος. Η πηγή δεν διευκρίνισε πόσα θα αγοράσει η Αθήνα. Ένας δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι το κόστος θα είναι 75,2 εκατ. ευρώ. Η πηγή είπε ότι οι αρχηγοί του επιτελείου ενέκριναν δύο τύπους Switchblade με εμβέλεια έως 20 km και έως 40 km.

#Greece plans to buy Switchblade drones from the #UnitedStates to further strengthen its armed forces as it recovers from a decade-long debt crisis, two sources say. https://t.co/Tz07z0DS6t