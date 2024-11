Reuters: Η Ελλάδα συζητά με το Ισραήλ για ανάπτυξη Iron Dome

Το νέο σύστημα αναμένεται να ακολουθήσει το παράδειγμα του ισραηλινού Iron Dome, προσφέροντας προστασία από πυραύλους μικρού και μεγάλου βεληνεκούς αλλά και από drones, σε μια περίοδο έντασης στην περιοχή, με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Γάζα και τον Λίβανο.

Η Ελλάδα επιθυμεί να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες ώστε να ανταγωνιστεί την Τουρκία, η οποία αναπτύσσει επίσης τα δικά της αμυντικά συστήματα, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις στις σχέσεις των δύο χωρών, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Το σχέδιο είναι να δημιουργηθεί ένα πολυεπίπεδο αντιαεροπορικό σύστημα και σύστημα εναντίον των μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος μετά από μια ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Ισραήλ», δήλωσε η πηγή.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την κλίμακα της πιθανής συμφωνίας, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να δαπανήσει 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2035 για να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Η αεράμυνα αποτελεί μέρος του 10ετούς σχεδίου στρατιωτικών αγορών της Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει την απόκτηση έως και 40 νέων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, καθώς και τεσσάρων φρεγατών Belharra και αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία.

«Η προσπάθειά μας είναι για μια γρήγορη μετάβαση των ενόπλων μας δυνάμεων στον 21ο αιώνα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας πριν από την ενημέρωση της Πέμπτης.

Greece is in talks with Israel to develop a €2 billion anti-aircraft and missile defense dome to modernize its armed forces, Greek officials said Thursday.

