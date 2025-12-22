Ρηξικέλευθες προτάσεις από τον δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα κ. Νάνο, για την μετάβαση από τους ΟΤΑ στην Τοπική Διακυβέρνηση - Real.gr

Ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος και μέλος της Επιτροπής Ορεινότητας της ΚΕΔΕ, κατέθεσε ρηξικέλευθες προτάσεις στην ΚΕΔΕ, εν’ όψη της κοινωνικής διαβούλευσης για τον Κώδικα των ΟΤΑ και την καταστατική θέση των αιρετών.

Ο κ. Νάνος επαινεί την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ, τους επιστήμονες και τα στελέχη που εργάστηκαν για την σύνταξη του Νέου Κώδικα για του ΟΤΑ και είπε ότι αυτό θα διευκολύνει την λειτουργία των Δήμων, αφού τακτοποιεί πολλές ασάφειες, την πολυνομία, τα κενά, ενώ αντιμετωπίζει νέα θέματα που έχουν ανακύψει.

Ωστόσο όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «δεν απαντά στο βαθύτερο αίτημα των καιρών για θέσπιση Τοπικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί ιστορική επιταγή και ανάγκη να συνεισφέρει στην ανόρθωση της Ελληνικής Κοινωνίας, η οποία διέρχεται βαθύτατη κρίση και είναι αμφίβολο αν θα αντέξει αυτή τη φορά. Η εποχή μας ζητά ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις, καινοτόμες επιλογές, ταχύτατες αποφάσεις οι οποίες θα απαλλάξουν την Αυτοδιοίκηση από τις παθογένειες και θα συμπαρασύρουν ευρύτερες αλλαγές και στη Δημόσια Διοίκηση και την πολιτική ζωή της χώρας».

Ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα στην πρότασή του επισημαίνει εθνικά προβλήματα τα οποία υπονομεύουν την ύπαρξη της ίδιας της υπόστασης της χώρας και εκτιμά ότι χωρίς αναβαθμισμένη Τοπική Διακυβέρνηση δεν θα λυθεί τίποτα, με κίνδυνο την επιβίωση της χώρας. Εκτός από τα προβλήματα με την Τουρκία και την διεκδίκηση του Αιγαίου, ανέφερε το δημογραφικό πρόβλημα, «το οποίο χαρακτήρισε μείζον εθνικό θέμα το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, θα καταρρεύσει η ύπαιθρος χώρα και ο πρωτογενής τομέας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δημογραφικού θέτουν υπό αμφισβήτηση την Εθνική Οικονομία και την ίδια την υπόσταση της χώρας». Ορισμένες από τις ρηξικέλευθες προτάσεις του κ. Νάνου συμπυκνώνονται ως εξής:

Α) Μετάβαση από τους ΟΤΑ στην Τοπική Διακυβέρνηση, με επιχειρησιακό πρόγραμμα, δείκτες αξιολόγησης, μέτρηση αποτελεσμάτων, ένα μοντέλο εναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν είναι όλοι οι Δήμοι το ίδιο και συνεπώς πρέπει να αναπτυχθούν μαζί με την τοπική κοινωνία με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά.

Β) Για την χρηματοδότηση πρότεινε κατάργηση της οριζόντιας μορφής κατανομή των πόρων και θέσπιση κριτηρίων που θα οδηγούν στην λειτουργικότητα και βιωσιμότητα των Δήμων. Επίσης πρότεινε την θέσπιση διαδικασιών εξεύρεσης ίδιων οικονομικών πόρων, όχι μόνο στατικά όπως γίνεται με τα ανταποδοτικά. Πρότεινε την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές που δεν καταστρέφουν το Περιβάλλον, όπως τα αιολικά πάρκα, αλλά και επενδυτικές – αναπτυξιακές συμπράξεις ΣΔΙΤ, κ.α.

Γ) Για την υποστελέχωση και την αντιμετώπιση της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας πρότεινε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με όρους των ειδικών συνεργατών, με κριτήρια και αξιολόγηση. Για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό πρότεινε: συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τον περιορισμό της κινητικότητας των Δήμων μόνο εντός ΟΤΑ, διεύρυνση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και αύξηση θέσεων για τους Δήμους, κ.α.

Δ) Για την εκλογή αιρετών και την εξυγείανση του τοπικού πολιτικού συστήματος ο κ. Νάνος πρότεινε οι δήμαρχοι να εκλέγονται με ατομική σταυροδοσία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιων δημάρχων/περιφερειαρχών. Επίσης για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων πρότεινε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους, χωρίς παραταξιακά, κομματικά ή άλλα χαρακτηριστικά.

Ε) Ισότιμη συμμετοχή των Γυναικών στην Αυτοδιοίκηση, ώστε να πάψει να είναι στο περιθώριο της πολιτικής, με ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής αυτοτέλειας, ειδικά για τις γυναίκες της Υπαίθρου. Ο αποκλεισμός της Γυναίκας από την Πολιτική συνιστά πολιτική και κοινωνική στρέβλωση και για να αρθεί πρέπει διασφαλιστούν όροι και προϋποθέσεις για το 50% στις εκλογές, με εκλογικό μέτρο για την κάλυψη εκλόγιμων θέσεων από γυναίκες.

ΣΤ. Δημιουργία συνθηκών για την ουσιαστική συμμετοχή των Νέων στην Τοπική Διακυβέρνηση, θεσμοθέτηση ρόλων και ευθυνών από τα Δημοτικά Σχολεία, ανάδειξη της αρχαίας Ελληνικής αντίληψης για τις σχέσεις: πολίτη/οπλίτη, ανάληψη ευθύνης/απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάδειξη αξιών συλλογικής ενσυναίσθησης, το βαθύτερο κόστος από τις στρεβλώσεις της αδιαφορίας, της ιδιωτίας, του δικαιωματισμού, κ.α.

Ζ. Ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην Τοπική Διακυβέρνηση αποτελεί αξιακό και ουσιαστικό κοινωνικό πόρο, τον οποίο μετά την Μεταπολίτευση, σταδιακά απωλέσαμε. Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Διακυβέρνησης οφείλει να διασφαλίσει συμμετοχή των Πολιτών, Συλλογική δράση, προώθηση του Εθελοντισμού ως μέρος της κοινωνικής υπόστασης και ύπαρξης.

Η. Για τον περιορισμό της διαφθοράς, της ατιμωρησίας, της αναξιοκρατίας, των πελατειακών εκλογικών σχέσεων, έλεγχος σε δύο επίπεδα, προκαταρκτικός ή κατασταλτικός, ή συνδυασμός για ορισμένες κατηγορίες αποφάσεων.

Τέλος, ο κ. Νάνος είπε ότι «Σε ένα Μέλλον που καλπάζει ασυγκράτητο, η απάντηση είναι επανεκκίνηση: Τοπική Διακυβέρνηση τώρα. Η χώρα και η Αυτοδιοίκηση όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται τώρα ένα ristart, μέσα από μία σύγχρονη Τοπική Διακυβέρνηση, χωρίς κομματικές παρωπίδες και παρακμιακές πρακτικές, χωρίς παθογένειες που χρεωκόπησαν τη χώρα και απαξίωσαν Πολιτική και Πολιτικούς. Οφείλουμε να σχεδιάσουμε το Μέλλον του τόπου μας με όρους Ισότητας, Ισοτιμίας και Ανθεκτικότητας. Μόνο η Σύγχρονη και Ελεύθερη Αυτοδιοίκηση μπορεί να εξασφαλίσει ανθεκτικές τοπικές κοινωνίες, προγράμματα ανάπτυξης, κινητοποίηση ανθρώπινων και άλλων πόρων, μέσα από πολιτικές συνθέσεις και κοινωνικές συμφωνίες, οι οποίες προϋποθέτουν την αληθινή συμμετοχή όλων των πολιτών. Όσο επικρατεί η παραταξιακή λογική και η επανεκλογή των δημάρχων γίνεται κεντρικός στόχος, όσο κυριαρχεί η κομματική λογική και η ταύτιση όλων αυτών με προσωπικά κίνητρα και ενίοτε ιδιοτελή συμφέροντα, τότε ο τόπος δεν έχει καμία τύχη. Ούτε και η Αυτοδιοίκηση.»