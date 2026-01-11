Σ.Φάμελλος: Είναι επικίνδυνη για την χώρα η ανευθυνότητα της κυβέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και Διεθνούς Δικαίου - Real.gr

Η ανάρτηση - απάντηση στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Στο σημερινό του μήνυμα, ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Διεθνές Δίκαιο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Αφού εξέθεσε και απομόνωσε επικίνδυνα τη χώρα με τη δήλωσή του την ημέρα της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και της απαγωγής Μαδούρο, τώρα προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο.

Ακόμα και σήμερα όμως, ο πρωθυπουργός φάσκει και αντιφάσκει επικίνδυνα. Από τη μία δηλώνει πως το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό, αλλά δεν τολμάει να καταδικάσει τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ.

Χρειάζονται καθαρές κουβέντες κ. Μητσοτάκη.

Είστε με το Διεθνές Δίκαιο ή με το ”δίκαιο” του ισχυρού, που τσαλαπατά το πρώτο;

Δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του Διεθνούς Δικαίου. Οφείλει να είναι καθημερινά κορωνίδα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας.

Είναι επικίνδυνη για την χώρα η ανευθυνότητα της κυβέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και Διεθνούς Δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες, σαράντα μέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων και δυο μέρες πριν τη συνάντηση μαζί τους.

Ούτε για την έγκριση από την κυβέρνησή του της συμφωνίας Mercosur.

Υπάρχει πιο τρανταχτή απόδειξη της αδιαφορίας του, αλλά και του προσχηματικού χαρακτήρα του «διαλόγου» με τον αγροτικό κόσμο;

Το μόνο που απέδειξε ξανά με το σημερινό του μήνυμα, είναι ότι είναι επικίνδυνος», αναφέρει ο Σ.Φάμελλος.