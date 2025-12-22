Σ. Ζαχαράκη: Υπεγράφη η απόφαση για τη μελέτη στατικής επάρκειας του κεντρικού συγκροτήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Real.gr

Την ένταξη του έργου που αφορά στη «Μελέτη στατικής επάρκειας του κεντρικού συγκροτήματος κτιρίων επί της οδού Πατησίων 76 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», στο «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ - Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων 2021-2025», υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Έτσι, το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία και στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της λειτουργικότητας των εκπαιδευτικών υποδομών, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του υπουργείου για τη συνεχή αναβάθμιση των δημόσιων ΑΕΙ.

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στο κεντρικό συγκρότημα κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο περιλαμβάνει: Το κεντρικό κτίριο επί της οδού Πατησίων 76, το κτίριο της πτέρυγας Δεριγνύ και το κτίριο της πτέρυγας Αντωνιάδου. Η εκπόνηση της μελέτης κρίθηκε επιτακτική λόγω της αυξημένης σεισμικής επικινδυνότητας της Αθήνας, αλλά και της παλαιότητας των κτιρίων.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 27η Απριλίου 2026, ενώ η ολοκλήρωσή του προβλέπεται έως τις 27 Νοεμβρίου 2026. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 360.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

«Με τη συγκεκριμένη απόφαση επιβεβαιώνεται η σταθερή μας προσήλωση στην ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας, στην προστασία της δημόσιας περιουσίας και στη συστηματική αναβάθμιση των υποδομών των πανεπιστημίων μας», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Επενδύουμε με σχέδιο και συνέπεια σε σύγχρονες, ανθεκτικές και ασφαλείς δημόσιες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους προς όφελος των φοιτητών μας, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και της κοινωνίας συνολικά. Στόχος μας ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που λειτουργεί με όρους ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας, προστατεύει τους ανθρώπους του και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες».