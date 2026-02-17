Σακελλαροπούλου: Για την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ η μνήμη είναι η πραγματική πατρίδα του ανθρώπου - Real.gr

Η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη θλίψη και τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, υπογραμμίζοντας ότι σφράγισε με την πνευματική της παρουσία τον σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Ειδικότερα, στη δήλωσή της η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σφράγισε με την πνευματική της παρουσία τον σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό. Επιφανής βυζαντινολόγος με έργο μεγάλης εμβέλειας, επιστήμονας που επιβλήθηκε με τη λάμψη της στην ανδροκρατούμενη γαλλική ακαδημαϊκή κοινότητα, έγινε η πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Απέκτησε παγκόσμια λάμψη, όχι μόνο με τη διδασκαλία και τα γραπτά της, αλλά και με το αξιακό της παράδειγμα, την ανεξαρτησία της και τη στάση της απέναντι στα φλέγοντα ζητήματα του καιρού μας.

Βαθιά πολιτική, ήδη από τη νεότητά της, ενσάρκωνε με τον πληρέστερο τρόπο την έννοια του ενεργού πολίτη.

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών για πολλά χρόνια, το καθιέρωσε ως πνευματικό πυρήνα με διεθνή ακτινοβολία. Για την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η μνήμη είναι η πραγματική πατρίδα του ανθρώπου.

Την αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό και εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην κόρη της Μαρί Ελέν και στους οικείους της».