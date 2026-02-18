Σακελλαροπούλου για τον Αντώνη Μανιτάκη: «Ένας φωτισμένος δάσκαλος, ένας σημαντικός διανοούμενος, ένας ενεργός μάχιμος πολίτης» - Real.gr

Με αγάπη και συγκίνηση η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφέρθηκε στην απώλεια του Αντώνη Μανιτάκη, υπογραμμίζοντας ότι «Ο συνταγματικός του πατριωτισμός, η καθαρή φωνή, οι γνώσεις του και ιδίως η ποιότητα του χαρακτήρα του θα λείψουν στους δύσκολους σημερινούς καιρούς».

Ειδικότερα, στη δήλωσή της, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε ένα λαμπρό μυαλό, ένας φωτισμένος δάσκαλος, ένας σημαντικός διανοούμενος, ένας ενεργός μάχιμος πολίτης. Διακεκριμένος συνταγματολόγος, διακατεχόταν από βαθύ δημοκρατικό ήθος και υποστήριζε με πάθος τις απόψεις του, χωρίς να διστάζει να συγκρούεται όταν θεωρούσε ότι έχει δίκαιο. Πιστός στην ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, αντιμετώπιζε το Σύνταγμα ως καθημερινή ευθύνη και ανέλαβε με επιτυχία καίριες θέσεις σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα. Ο συνταγματικός του πατριωτισμός, η καθαρή φωνή, οι γνώσεις του και ιδίως η ποιότητα του χαρακτήρα του θα λείψουν στους δύσκολους σημερινούς καιρούς. Η σκέψη μας είναι στην Κλύττα, τους γιούς του και τις πολυαγαπημένες του εγγονές. Τον αποχαιρετώ με αγάπη και συγκίνηση».